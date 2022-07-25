Маск прокомментировал слухи о романе с женой сооснователя Google

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что сообщения в СМИ о его романе с женой одного из основателей Google Сергея Брина не соответствуют действительности. Об этом он написал в "Твиттере".

"Это — полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического", — уточнил бизнесмен.