Маск прокомментировал слухи о романе с женой сооснователя Google
Илон Маск опроверг сообщения в СМИ о романе с женой сооснователя Google
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что сообщения в СМИ о его романе с женой одного из основателей Google Сергея Брина не соответствуют действительности. Об этом он написал в "Твиттере".
"Это — полный бред. Мы с Сергеем друзья и были прошлой ночью вместе на вечеринке. Я видел Николь лишь дважды за три года, и в эти два раза рядом было много людей. Ничего романтического", — уточнил бизнесмен.
Ранее Лайф писал, что, по информации Wall Street Journal, сооснователь компании Google Сергей Брин подал на развод с женой из-за её романа с Илоном Маском. Уточняется, что непродолжительная связь между предпринимателем и Николь Шанахан возникла в начале декабря 2021 года после встречи на фестивале искусств в Майами.
Dimitrios Kambouris / Getty Images for the Met Museum / Vogue