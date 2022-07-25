Арестованные устроили бунт в ИВС в Челябинской области из-за отказа в прогулке
Арестованные устроили бунт в изоляторе временного содержания в городе Пласт Челябинской области, потому что их не пустили погулять. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Зачинщиками стали подозреваемые в насильственных действиях, вымогательстве, нанесении вреда здоровью и ещё в ряде преступлений из камер № 2 и № 3. Сотрудникам ИВС они поставили ультиматум: либо прогулка, либо они совершат суицид. Работники изолятора отказались от такого предложения.
Позднее нескольких арестантов нашли с царапинами, им оказали помощь на месте. Госпитализация никому не потребовалась. Однако немного шума арестованные всё же устроили: разбили два окна, повредили тумбочки, пять камер видеонаблюдения и несколько матрасов.
Ранее Лайф рассказывал, что суд в Москве арестовал трёх генералов МВД — Сергея Умнова, Алексея Семёнова и Ивана Абакумова — за злоупотребление полномочиями. По делу также проходит Елена Копьёва, она занимала должность начальника Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга.
Unsplash