Арестованные устроили бунт в ИВС в Челябинской области из-за отказа в прогулке

Арестованные устроили бунт в изоляторе временного содержания в городе Пласт Челябинской области, потому что их не пустили погулять. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Зачинщиками стали подозреваемые в насильственных действиях, вымогательстве, нанесении вреда здоровью и ещё в ряде преступлений из камер № 2 и № 3. Сотрудникам ИВС они поставили ультиматум: либо прогулка, либо они совершат суицид. Работники изолятора отказались от такого предложения.