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25 июля, 07:27

Арестованные устроили бунт в ИВС в Челябинской области из-за отказа в прогулке

Арестованные устроили бунт в изоляторе временного содержания в городе Пласт Челябинской области, потому что их не пустили погулять. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Зачинщиками стали подозреваемые в насильственных действиях, вымогательстве, нанесении вреда здоровью и ещё в ряде преступлений из камер № 2 и № 3. Сотрудникам ИВС они поставили ультиматум: либо прогулка, либо они совершат суицид. Работники изолятора отказались от такого предложения.

Позднее нескольких арестантов нашли с царапинами, им оказали помощь на месте. Госпитализация никому не потребовалась. Однако немного шума арестованные всё же устроили: разбили два окна, повредили тумбочки, пять камер видеонаблюдения и несколько матрасов.

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Ранее Лайф рассказывал, что суд в Москве арестовал трёх генералов МВДСергея Умнова, Алексея Семёнова и Ивана Абакумоваза злоупотребление полномочиями. По делу также проходит Елена Копьёва, она занимала должность начальника Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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