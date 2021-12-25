Следствие не нашло доказательств соучастия экс-сотрудников ИВС в побеге в Истре

Следователи не нашли доказательств умышленного соучастия бывших сотрудников истринского ИВС в побеге пятерых сокамерников в августе этого года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава ГСУ СК по Московской области Александр Стариков.

"Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, [нет], мы таких доказательств не получили", — сказал Стариков.