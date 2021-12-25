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Следствие не нашло доказательств соучастия экс-сотрудников ИВС в побеге в Истре

Тем не менее целый ряд фактов указывает на халатное отношение правоохранителей к исполняемым обязанностям.

25 декабря, 06:21

Фото © Pixabay

Следователи не нашли доказательств умышленного соучастия бывших сотрудников истринского ИВС в побеге пятерых сокамерников в августе этого года. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава ГСУ СК по Московской области Александр Стариков.

"Мы завершили расследование фактически в отношении сотрудников ИВС. Мы пришли к выводу, что умышленного соучастия, которое бы именно преступным соучастием было, [нет], мы таких доказательств не получили", — сказал Стариков.

При этом, по его словам, у следствия достаточно доказательств халатного отношения правоохранителей к работе. Кроме того, Стариков добавил, что в ИВС, из которого бежали арестанты, принят ряд мер для недопущения подобных инцидентов.

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Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки. 11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. За помощь в поимке киллера Александра Мавриди обещали полтора миллиона рублей. О его задержании стало известно 13 сентября 2021 года. После побега СК возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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