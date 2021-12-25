Учёные обнаружили "подпольный" способ распространения ковида

Вирус SARS-CoV-2 научился уклоняться от антител. Чтобы оставаться в живых, он ограничивает высвобождение вирусных частиц и остаётся внутри клеточных стенок. Таким образом он продолжает распространяться в организме, но уже между клетками. К такому выводу пришли американские учёные из Университета штата Огайо.

"Это подпольная форма передачи. CoViD-19 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что иммунитет хозяина практически не блокирует его", — опубликовал слова вирусолога Шан-Лу Лю сайт университета.

По мнению учёных, против такого способа распространения вируса антитела гораздо менее эффективны.