Учёные обнаружили "подпольный" способ распространения ковида
По их мнению, в такой ситуации эффективность антител значительно уменьшается.
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Вирус SARS-CoV-2 научился уклоняться от антител. Чтобы оставаться в живых, он ограничивает высвобождение вирусных частиц и остаётся внутри клеточных стенок. Таким образом он продолжает распространяться в организме, но уже между клетками. К такому выводу пришли американские учёные из Университета штата Огайо.
"Это подпольная форма передачи. CoViD-19 может эффективно распространяться от клетки к клетке, потому что иммунитет хозяина практически не блокирует его", — опубликовал слова вирусолога Шан-Лу Лю сайт университета.
По мнению учёных, против такого способа распространения вируса антитела гораздо менее эффективны.
Ранее инфекционист Тим Спектор назвал специфические симптомы омикрон-штамма у привитых от ковида. В том числе у них болит голова, наблюдаются потеря аппетита и тошнота, у некоторых даже была рвота. Но есть и другие признаки, они проявляются быстро.
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