Гастроэнтеролог Мачнева объяснила, как не попасть в больницу после новогоднего застолья

Новогоднее застолье может обернуться неприятными последствиями, вплоть до госпитализации, если не придерживаться нескольких правил, утверждает врач-гастроэнтеролог Юлия Мачнева.

По её мнению, к празднику нужно правильно подготовиться: не пропускать 31 декабря завтрак и обед, до еды пить тёплую воду с лимоном, правильно составить меню для праздничного ужина. Врач призывает россиян сделать небольшое количество салатов и подавать их порционно в специальных стеклянных стаканах или тарталетках. В качестве заправки вместо майонеза лучше использовать нежирную сметану. Также специалист рекомендует не торопиться, есть медленно, "наслаждаться вкусом, а не количеством блюд". Во время застолья можно принимать аптечные препараты или растительные добавки, которые помогут организму выработать пищеварительные ферменты, считает гастроэнтеролог.

"Также стоит исключить полностью сладкие газированные напитки. Вам не нужна неприличная отрыжка и вздутие живота, и, главное, добавленный сахар, который потом превратится в жирок на ваших боках. И лучше не употреблять алкоголь в больших количествах, так как он сильно повышает аппетит, а ограничиться одним бокалом под бой курантов", — пояснила Мачнева в беседе с РИА "Новости".