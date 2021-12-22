Диетолог назвала новогодние традиции, которые уже много лет вредят здоровью

Профессор Федерального медико-биологического агентства и диетолог Маргарита Королёва раскрыла самые вредные традиции, которые соблюдаются из года в год и тем самым наносят серьёзный урон по организму всех празднующих.

"Это на Новый год!"

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Привычка копить вкусняшки для праздника, а 31 декабря ничего не есть, проводя весь день у плиты, может негативно сказаться на самочувствии каждого. Организм испытывает огромный стресс, когда его сперва заставляют голодать и работать на износ, а затем пичкают огромным и жирным ужином. Диетолог настоятельно советует в течение дня нормально питаться, иначе алкоголь на пустой желудок даст ужасный результат — и для здоровья, и для атмосферы застолья. Праздничный ужин лучше провести пораньше и слишком на него не налегать: утром вы сами себе скажете спасибо.

Шампанское в полночь

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Открыть игристое под бой курантов многие считают едва ли не самым важным в новогоднюю ночь, однако специалисты советуют от шампанского отказаться вовсе. Из-за него опьянение наступает гораздо раньше, потому как газ ускоряет всасывание алкоголя и раздражает ЖКТ, что может привести к обострению гастрита, язвы и прочих заболеваний. Диетолог Михаил Гинзбург рекомендует заменить шампанское другим алкоголем, например вином. Но если любовь к игристому не пересилить, то можно ограничить его употребление, дать ему выдохнуться в бокале, а также пить его исключительно после еды и маленькими глотками. А от будущего похмелья спасёт вода: если её употреблять в достаточном количестве, то утром будет куда проще поднять себя с кровати.

Оливье — всему голова

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Ещё один незаменимый атрибут новогоднего стола — салат "Оливье". Но в своём оригинальном виде он слишком сильно вредит здоровью из-за ненатуральных продуктов и жирного майонеза. Для этой проблемы у диетологов тоже есть решение: вместо майонеза стоит добавить низкокалорийную сметану или йогурт, вкус от которых точно не проиграет. А колбасу легко можно заменить варёной куриной грудкой или другим мясом. И следует помнить, что такого рода салат — полноценное блюдо, а не лёгкая закуска перед ужином, а потому нужно или значительно уменьшить порцию, или отказаться от других вкусностей на столе.

А на десерт — десерт!

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