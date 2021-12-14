Диетолог Гинзбург объяснил, почему не стоит пить шампанское на Новый год
По словам эксперта, от этого напитка человек пьянеет гораздо сильнее, чем, например, от аналогичной порции красного вина.
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Алкоголь вреден для здоровья, но игристое вино особенно опасно для организма, поэтому в Новый год лучше отказаться от шампанского или постараться пить его как можно меньше, посоветовал диетолог Михаил Гинзбург.
"В нём сочетаются пузырьки и наличие спирта. Газ очень сильно ускоряет всасывание алкоголя, и опьянение после шампанского оказывается более глубоким, чем от аналогичной порции красного вина, например", — объяснил эксперт телеканалу "Звезда".
Также газы в шампанском раздражают желудок и обостряют язвенную болезнь и гастрит. Поэтому тем, кто не хочет отказываться от игристого вина во время праздничного застолья, диетолог советует убрать из напитка газы, пить маленькими глотками только после еды и при этом закусывать салатами с мясом или фруктами.
Ранее нарколог Брюн назвал "достаточно смертельным" повышение градуса после бокала шампанского. Врач советует закусывать картошкой пюре и не есть масло за час до праздника. Большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения он назвал мифами.
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