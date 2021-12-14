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Диетолог Гинзбург объяснил, почему не стоит пить шампанское на Новый год

По словам эксперта, от этого напитка человек пьянеет гораздо сильнее, чем, например, от аналогичной порции красного вина.

14 декабря, 11:04
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Алкоголь вреден для здоровья, но игристое вино особенно опасно для организма, поэтому в Новый год лучше отказаться от шампанского или постараться пить его как можно меньше, посоветовал диетолог Михаил Гинзбург.

"В нём сочетаются пузырьки и наличие спирта. Газ очень сильно ускоряет всасывание алкоголя, и опьянение после шампанского оказывается более глубоким, чем от аналогичной порции красного вина, например", объяснил эксперт телеканалу "Звезда".
Также газы в шампанском раздражают желудок и обостряют язвенную болезнь и гастрит. Поэтому тем, кто не хочет отказываться от игристого вина во время праздничного застолья, диетолог советует убрать из напитка газы, пить маленькими глотками только после еды и при этом закусывать салатами с мясом или фруктами.
Эксперт Черниговский объяснил, чем отечественное шампанское лучше импортного

Эксперт Черниговский объяснил, чем отечественное шампанское лучше импортного

Ранее нарколог Брюн назвал "достаточно смертельным" повышение градуса после бокала шампанского. Врач советует закусывать картошкой пюре и не есть масло за час до праздника. Большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения он назвал мифами.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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