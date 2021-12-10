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Нарколог Брюн назвал "достаточно смертельным" повышение градуса после бокала шампанского

Врач советует закусывать картошкой пюре, а не есть масло за час до праздника. Большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения он назвал мифами.

10 декабря, 10:32

Фото © Pexels

Не стоит увеличивать градус после бокала шампанского, а также чередовать этот алкоголь с чем-то более крепким. В качестве закуски лучше использовать картофельное пюре. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн в беседе с РИА "Новости".

"Не советую увеличивать градус после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки — способ достаточно смертельный, как и чередование", — заметил медик.

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Брюн также назвал мифами большинство народных способов, которые якобы призваны снизить вред алкоголя и уровень опьянения. Например, бытует мнение, что за час до праздника нужно съесть масло. Однако Брюн предупреждает, что такая "мера предосторожности" даёт кратковременный эффект: алкоголь не будет всасываться в организм, пока масло остаётся на слизистой. Но в конечном итоге оно пропадёт, и всё накопившееся спиртное начнёт разом воздействовать, произойдёт "алкогольный удар, как кувалдой по голове".

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Кроме того, недейственными являются и рекомендации выпить рюмку за полчаса до застолья. Нарколог пояснил, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки алкоголя. Но количество ферментов ограничено, и спустя очень короткий срок они заканчиваются, после чего спиртное начинает превращаться в ацетальдегид.

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"Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом, и алкоголь медленно всасывается в кровь", — заключил Брюн.

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Ранее нарколог Вероника Готлиб раскрыла причины детского алкоголизма. Риск того, что подросток запьёт, выше в семьях, где спиртным увлекаются родители, но генетические заболевания не достаются "по наследству".

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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