Нарколог Брюн назвал "достаточно смертельным" повышение градуса после бокала шампанского
Врач советует закусывать картошкой пюре, а не есть масло за час до праздника. Большинство народных способов снижения вреда алкоголя и уровня опьянения он назвал мифами.
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Не стоит увеличивать градус после бокала шампанского, а также чередовать этот алкоголь с чем-то более крепким. В качестве закуски лучше использовать картофельное пюре. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Депздрава Москвы Евгений Брюн в беседе с РИА "Новости".
"Не советую увеличивать градус после бокала шампанского. Начинать праздник с шампанского, а затем наслаивать крепкие напитки — способ достаточно смертельный, как и чередование", — заметил медик.
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Брюн также назвал мифами большинство народных способов, которые якобы призваны снизить вред алкоголя и уровень опьянения. Например, бытует мнение, что за час до праздника нужно съесть масло. Однако Брюн предупреждает, что такая "мера предосторожности" даёт кратковременный эффект: алкоголь не будет всасываться в организм, пока масло остаётся на слизистой. Но в конечном итоге оно пропадёт, и всё накопившееся спиртное начнёт разом воздействовать, произойдёт "алкогольный удар, как кувалдой по голове".
Кроме того, недейственными являются и рекомендации выпить рюмку за полчаса до застолья. Нарколог пояснил, что такой способ активизирует ферментативную систему для переработки алкоголя. Но количество ферментов ограничено, и спустя очень короткий срок они заканчиваются, после чего спиртное начинает превращаться в ацетальдегид.
"Посоветовать можно в качестве закуски картофельное пюре. Картошка является неким абсорбентом, и алкоголь медленно всасывается в кровь", — заключил Брюн.
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