МИД Молдавии призвал не направлять наблюдателей в Приднестровье
Ранее власти Кишинёва депортировали российского политолога Наталью Нарочницкую, которая должна была наблюдать за избирательным процессом в ПМР.
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Молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы президента Приднестровья, которые состоятся 12 декабря. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь ведомства Даниел Водэ.
"Призываем всех внешних партнёров воздержаться от делегирования наблюдателей и участия в этом незаконном процессе. Повторяем, что любое участие в таких процессах рассматривается как вызов суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и подрывает процесс урегулирования приднестровского конфликта", — написал он своей странице в "Фейсбуке".
Ранее сообщалось, что российского политолога Наталью Нарочницкую не впустили в Молдавию, развернув по прилёте в страну. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что де-факто миграционные власти республики депортировали россиянку. Сама Нарочницкая рассматривает эти действия Кишинёва как "укол Приднестровью и России". Она уточнила, что должна была наблюдать за выборами президента Приднестровья.
Отметим, что это будут уже седьмые выборы президента в истории Приднестровья. Согласно статье 60 местной конституции, главной республики может быть избран кандидат не моложе 35 лет, который ко дню выборов должен постоянно проживать на территории Приднестровья не менее десяти лет и столько же по времени состоять в гражданстве ПМР.
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