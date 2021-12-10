МИД Молдавии призвал не направлять наблюдателей в Приднестровье

Молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы президента Приднестровья, которые состоятся 12 декабря. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь ведомства Даниел Водэ.

"Призываем всех внешних партнёров воздержаться от делегирования наблюдателей и участия в этом незаконном процессе. Повторяем, что любое участие в таких процессах рассматривается как вызов суверенитету и территориальной целостности Республики Молдова и подрывает процесс урегулирования приднестровского конфликта", — написал он своей странице в "Фейсбуке".

Ранее сообщалось, что российского политолога Наталью Нарочницкую не впустили в Молдавию, развернув по прилёте в страну. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что де-факто миграционные власти республики депортировали россиянку. Сама Нарочницкая рассматривает эти действия Кишинёва как "укол Приднестровью и России". Она уточнила, что должна была наблюдать за выборами президента Приднестровья.