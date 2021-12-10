Политолог Нарочницкая назвала свою депортацию из Молдавии "уколом России"
Она подчеркнула, что её присутствие на выборах президента Приднестровья в качестве наблюдателя никак бы на их статус не повлияло.
Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ
Российский политолог Наталья Нарочницкая, которую не пустили в Молдавию, рассматривает эти действия Кишинёва как "укол Приднестровью и России". Она уточнила, что должна была наблюдать за выборами президента Приднестровья.
"Я доктор наук, я возглавляю неправительственную аналитическую структуру, не госчиновник. От того, что я бы посетила выборы [в Приднестровье], самим этим выборам ни жарко ни холодно, их статус от этого никак не меняется: кто признавал, тот признает, а кто не признавал, тот не признает. Это сделано специально, чтобы сделать такой укол и Приднестровью, и России", — цитирует её ТАСС.
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Напомним, политолога Наталью Нарочницкую не впустили в Молдавию, развернув по прилёте в страну. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, указав, что де-факто миграционные власти республики депортировали россиянку. Пока местная пограничная служба не комментирует информацию об инциденте.
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