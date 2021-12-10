Политолог Нарочницкая назвала свою депортацию из Молдавии "уколом России"

"Я доктор наук, я возглавляю неправительственную аналитическую структуру, не госчиновник. От того, что я бы посетила выборы [в Приднестровье], самим этим выборам ни жарко ни холодно, их статус от этого никак не меняется: кто признавал, тот признает, а кто не признавал, тот не признает. Это сделано специально, чтобы сделать такой укол и Приднестровью, и России", — цитирует её ТАСС.