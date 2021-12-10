Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, опередив Шотландию
В плей-офф Лиги Европы нашу страну будут представлять петербургский "Зенит" и московский "Спартак".
Фото © ФК "Спартак"
Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА, набрав по итогам групповых этапов еврокубков 34,282 балла. Наша страна опередила Шотландию (34,100), откатившуюся на десятую позицию.
Российским клубам удалось подняться в рейтинге благодаря вчерашней победе московского "Спартака" над варшавской "Легией" в Лиге Европы (1:0). Красно-белые заняли в группе первое место и вышли в 1/8 финала турнира.
Первую восьмерку в таблице коэффициентов УЕФА составляют Англия (99,783), Испания (89,855), Италия (72,902), Германия (70,784), Франция (55,748), Португалия (50,049), Нидерланды (44,300) и Австрия (37,850).
В плей-офф Лиги Европы Россию помимо "Спартака" будет представлять петербургский "Зенит", который занял третье место в своей группе Лиги чемпионов. Его соперник в 1/16 финала определится в понедельник, 13 декабря, по итогам жеребьёвки.
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