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"Локомотив" проиграл "Марселю" и завершил выступления в еврокубках

Общее тяжёлое положение дел красно-зелёных омрачила травма Франсуа Камано, которую он получил в первом тайме.

9 декабря, 21:54

Фото © Twitter / "Локомотив"

Московский "Локомотив" в гостях проиграл "Марселю" в матче шестого тура Лиги Европы УЕФА и завершил свою еврокубковую кампанию в этом сезоне.

Автором единственного забитого мяча в игре стал нападающий "Марселя" и сборной Польши Аркадиуш Милик, который воспользовался грубой ошибкой защитников "Локо" при розыгрыше углового в середине первого тайма. В целом команда Хорхе Сампаоли доминировала по ходу большей части встречи, не давая москвичам создавать особо опасные моменты у чужих ворот. Бед "Локомотиву" добавила и травма Франсуа Камано, которую он получил по ходу первого тайма.

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Таким образом, "Локомотив" набрал два очка и занял последнее место в своей группе. Победителем в квартете стал стамбульский "Галатасарай". Второе место у римского "Лацио", а "Марсель" занял третье место и продолжит сезон в Лиге конференций.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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