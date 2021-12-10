"Локомотив" проиграл "Марселю" и завершил выступления в еврокубках
Общее тяжёлое положение дел красно-зелёных омрачила травма Франсуа Камано, которую он получил в первом тайме.
Фото © Twitter / "Локомотив"
Московский "Локомотив" в гостях проиграл "Марселю" в матче шестого тура Лиги Европы УЕФА и завершил свою еврокубковую кампанию в этом сезоне.
Автором единственного забитого мяча в игре стал нападающий "Марселя" и сборной Польши Аркадиуш Милик, который воспользовался грубой ошибкой защитников "Локо" при розыгрыше углового в середине первого тайма. В целом команда Хорхе Сампаоли доминировала по ходу большей части встречи, не давая москвичам создавать особо опасные моменты у чужих ворот. Бед "Локомотиву" добавила и травма Франсуа Камано, которую он получил по ходу первого тайма.
Таким образом, "Локомотив" набрал два очка и занял последнее место в своей группе. Победителем в квартете стал стамбульский "Галатасарай". Второе место у римского "Лацио", а "Марсель" занял третье место и продолжит сезон в Лиге конференций.
Комментариев: 0