"Локомотив" проиграл "Марселю" и завершил выступления в еврокубках

Московский "Локомотив" в гостях проиграл "Марселю" в матче шестого тура Лиги Европы УЕФА и завершил свою еврокубковую кампанию в этом сезоне.

Автором единственного забитого мяча в игре стал нападающий "Марселя" и сборной Польши Аркадиуш Милик, который воспользовался грубой ошибкой защитников "Локо" при розыгрыше углового в середине первого тайма. В целом команда Хорхе Сампаоли доминировала по ходу большей части встречи, не давая москвичам создавать особо опасные моменты у чужих ворот. Бед "Локомотиву" добавила и травма Франсуа Камано, которую он получил по ходу первого тайма.