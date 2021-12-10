Сборная России сыграет стыковые матчи ЧМ-2022 в "Лужниках"

"Мы рады объявить, что сборная России возвращается в "Лужники", где проведёт, как мы надеемся, два важнейших матча первой половины 2022 года. Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы!" — отметил генсек РФС Александр Алаев.