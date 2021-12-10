Сборная России сыграет стыковые матчи ЧМ-2022 в "Лужниках"
Команда Валерия Карпина 24 марта встретится с Польшей, а в случае победы примет дома сильнейшего в паре Чехия — Швеция.
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Сборная России проведёт стыковые матчи чемпионата мира 2022 года в Москве на стадионе "Лужники", сообщает пресс-служба национальной команды.
"Мы рады объявить, что сборная России возвращается в "Лужники", где проведёт, как мы надеемся, два важнейших матча первой половины 2022 года. Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы!" — отметил генсек РФС Александр Алаев.
24 марта в 20:00 наша сборная сразится с Польшей в полуфинале стыковых матчей. В случае победы подшефные Валерия Карпина там же, в "Лужниках", примут сильнейшего в паре Чехия — Швеция.
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