Московский "Спартак" на выезде обыграл "Легию" со счётом 1:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Автором единственного забитого мяча у "Спартака" стал Зелимхан Бакаев, который в начале первого тайма воспользовался грубой ошибкой защитников варшавской команды и классно пробил в дальний угол ворот Артура Боруца. Давление поляков усиливалось с каждой минутой, однако в решающие моменты подшефных Руя Витории спасал Александр Селихов. Судьбу встречи решил крайне спорный пенальти на последних секундах, который взял кипер москвичей и вывел их в плей-офф Лиги Европы.