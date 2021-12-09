Селихов — герой: "Спартак" на выезде обыграл "Легию" и вышел в плей-офф Лиги Европы
Судьбу встречи мог решить крайне спорный эпизод с назначенным в ворота красно-белых пенальти в самом конце встречи.
Фото © VK / ФК "Спартак-Москва"
Московский "Спартак" на выезде обыграл "Легию" со счётом 1:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы.
Автором единственного забитого мяча у "Спартака" стал Зелимхан Бакаев, который в начале первого тайма воспользовался грубой ошибкой защитников варшавской команды и классно пробил в дальний угол ворот Артура Боруца. Давление поляков усиливалось с каждой минутой, однако в решающие моменты подшефных Руя Витории спасал Александр Селихов. Судьбу встречи решил крайне спорный пенальти на последних секундах, который взял кипер москвичей и вывел их в плей-офф Лиги Европы.
В итоге "Спартак" занял первое место в своей группе и вышел в плей-офф. Вместе с красно-белыми в решающие матчи Лиги Европы отправляется "Наполи", который в голевой перестрелке сумел победить "Лестер". Британцы продолжат выступления в Лиге конференций, а "Легия" завершает выступления в еврокубках.
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