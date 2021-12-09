"Не понимаю, как люди готовятся к Олимпийским играм": Тарасова раскритиковала Коляду из-за смены произвольной программы
По её мнению, подобные изменения нужно делать гораздо раньше, а не посередине сезона.
Татьяна Тарасова, Михаил Коляда. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав / Шарифулин Валерий
Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС раскритиковала фигуриста Михаила Коляду за смену произвольной программы незадолго до Олимпиады в Пекине.
"Думаю, что это немножко поздновато, месяца на три. Считаю, что лучше выступать с той программой, только её нужно было менять и катать с сентября. Я вообще не понимаю, как так люди готовятся к Олимпийским играм", — заявила Тарасова.
Ранее Лайф сообщал, что российский фигурист Михаил Коляда вернулся к прошлогодней произвольной программе "Нуреев. Белый ворон", хотя в этом сезоне демонстрировал программу на музыку из кинофильма "Список Шиндлера".
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