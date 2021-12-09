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"Не понимаю, как люди готовятся к Олимпийским играм": Тарасова раскритиковала Коляду из-за смены произвольной программы

По её мнению, подобные изменения нужно делать гораздо раньше, а не посередине сезона.

9 декабря, 15:34
<p><em style="font-style: italic;">Татьяна Тарасова, Михаил Коляда.</em> Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав / Шарифулин Валерий</p>

Татьяна Тарасова, Михаил Коляда. Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав / Шарифулин Валерий

Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС раскритиковала фигуриста Михаила Коляду за смену произвольной программы незадолго до Олимпиады в Пекине.

"Думаю, что это немножко поздновато, месяца на три. Считаю, что лучше выступать с той программой, только её нужно было менять и катать с сентября. Я вообще не понимаю, как так люди готовятся к Олимпийским играм", — заявила Тарасова.

Фигурист Коляда вернулся к прошлогодней произвольной программе

Фигурист Коляда вернулся к прошлогодней произвольной программе

Ранее Лайф сообщал, что российский фигурист Михаил Коляда вернулся к прошлогодней произвольной программе "Нуреев. Белый ворон", хотя в этом сезоне демонстрировал программу на музыку из кинофильма "Список Шиндлера".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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