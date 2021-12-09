Заслуженный тренер РФ по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с ТАСС раскритиковала фигуриста Михаила Коляду за смену произвольной программы незадолго до Олимпиады в Пекине.

"Думаю, что это немножко поздновато, месяца на три. Считаю, что лучше выступать с той программой, только её нужно было менять и катать с сентября. Я вообще не понимаю, как так люди готовятся к Олимпийским играм", — заявила Тарасова.