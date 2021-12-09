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Черчесов может стать главным тренером "Бешикташа"

Ранее имя наставника связывали со сборными Польши, Венгрии, а также варшавской "Легией".

9 декабря, 14:53

Фото © РФС / Константин Рыбин

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов может стать новым главным тренером стамбульского "Бешикташа". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, "орлы" сформировали шорт-лист претендентов на пост главного тренера после того, как в отставку подал Серген Ялчин. Так, в список кроме Черчесова вошли Шенол Гюнеш, Даниель Фарке и Джесси Марш.

Черчесов может стать главным тренером сборной Венгрии

Черчесов может стать главным тренером сборной Венгрии

Ранее Лайф сообщал об интересе к Черчесову со стороны сборных Польши и Венгрии, а также варшавской "Легии".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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