Фигурист Коляда вернулся к прошлогодней произвольной программе

"Когда мы приступили к работе над произвольной программой "Список Шиндлера", я не был абсолютно уверен, что эта программа будет лучше, чем "Белый ворон". И вероятность возвращения [к "Ворону"] была со мной. Но я прекрасно понимал, что, если бы мы продолжили без перерыва с августа месяца катать "Белого ворона", он бы вскоре превратился из великолепного белого ворона в обтрёпанную надоевшую ворону. Безусловно, нужна была новая программа", — заявил Мишин.