Фигурист Коляда вернулся к прошлогодней произвольной программе
Стоит отметить, что обе произвольные программы, в том числе и ту, которая исполнялась в этом сезоне, поставил Илья Авербух.
Михаил Коляда. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российский фигурист Михаил Коляда вернулся к прошлогодней произвольной программе "Нуреев. Белый ворон". Об этом "Матч ТВ" рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.
"Когда мы приступили к работе над произвольной программой "Список Шиндлера", я не был абсолютно уверен, что эта программа будет лучше, чем "Белый ворон". И вероятность возвращения [к "Ворону"] была со мной. Но я прекрасно понимал, что, если бы мы продолжили без перерыва с августа месяца катать "Белого ворона", он бы вскоре превратился из великолепного белого ворона в обтрёпанную надоевшую ворону. Безусловно, нужна была новая программа", — заявил Мишин.
Тренер также заметил, что и предыдущая программа — "Список Шиндлера" — получилась крайне достойной. При этом возможность возвращения к "Белому ворону" Мишин обсуждал с рядом доверенных журналистов. Добавим, что обе программы поставил хореограф Илья Авербух.
Комментариев: 0