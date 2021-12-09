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Фигурист Коляда вернулся к прошлогодней произвольной программе

Стоит отметить, что обе произвольные программы, в том числе и ту, которая исполнялась в этом сезоне, поставил Илья Авербух.

9 декабря, 12:55

Михаил Коляда. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Российский фигурист Михаил Коляда вернулся к прошлогодней произвольной программе "Нуреев. Белый ворон". Об этом "Матч ТВ" рассказал тренер спортсмена Алексей Мишин.

"Когда мы приступили к работе над произвольной программой "Список Шиндлера", я не был абсолютно уверен, что эта программа будет лучше, чем "Белый ворон". И вероятность возвращения [к "Ворону"] была со мной. Но я прекрасно понимал, что, если бы мы продолжили без перерыва с августа месяца катать "Белого ворона", он бы вскоре превратился из великолепного белого ворона в обтрёпанную надоевшую ворону. Безусловно, нужна была новая программа", — заявил Мишин.

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Тренер также заметил, что и предыдущая программа — "Список Шиндлера" — получилась крайне достойной. При этом возможность возвращения к "Белому ворону" Мишин обсуждал с рядом доверенных журналистов. Добавим, что обе программы поставил хореограф Илья Авербух.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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