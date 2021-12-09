Фанатскую трибуну ЦСКА закроют на один матч из-за фаеров на матче с "Зенитом"

КДК РФС принял решение закрыть фанатскую трибуну московского ЦСКА на одну игру из-за использования пиротехники на игре с "Зенитом". Об этом пишет РИА "Новости" .

По информации издания, армейцев наказали на одну игру. При этом по ходу заседания в СМИ появилась информация, что РФС может закрыть сразу весь стадион ЦСКА.

В РФС заявили, что отключение камер на матче ЦСКА — "Зенит" не связано с хакерами

Ранее Лайф сообщал, что после матча ЦСКА — "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении.