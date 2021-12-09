Фаворитом Лиги Европы назвали "Барселону", вылетевшую из Лиги чемпионов
Совсем небольшие шансы, по мнению экспертов, есть и у "Зенита", который весной будет играть во втором по значимости турнире Старого Света.
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Футбольный клуб "Барселона" назвали фаворитом Лиги Европы после вылета каталонцев из Лиги чемпионов. Данные приводятся на сайте Euro Club Index.
По данным экспертов, вероятность победы "Барселоны" составляет 18,9%. Чуть ниже она у "Севильи" — 12,3%. Третье место по этому показателю у дортмундской "Боруссии". Отметим, что все вышеназванные клубы вылетели из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Добавим, что определённые шансы, по мнению экспертов, на победу в турнире остаются у российских "Зенита" и "Спартака".
В главном же турнире Европы фаворитом эксперты называют мюнхенскую "Баварию" — вероятность 20,7%. Следом идут английские "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".
Каталонское фиаско: "Барселона" проиграла "Баварии" и впервые за 17 лет не сыграет в плей-офф Лиги чемпионов
Ранее Лайф сообщал, что "Барселона" проиграла "Баварии" и впервые за почти 20 лет не примет участия в плей-офф Лиги чемпионов.
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