Фаворитом Лиги Европы назвали "Барселону", вылетевшую из Лиги чемпионов

По данным экспертов, вероятность победы "Барселоны" составляет 18,9%. Чуть ниже она у "Севильи" — 12,3%. Третье место по этому показателю у дортмундской "Боруссии". Отметим, что все вышеназванные клубы вылетели из Лиги чемпионов в Лигу Европы. Добавим, что определённые шансы, по мнению экспертов, на победу в турнире остаются у российских "Зенита" и "Спартака".