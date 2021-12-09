В ОКР назвали "бессмысленным демаршем" бойкот Олимпийских игр в Пекине

"Все подобные демарши являются абсолютно бессмысленными. Я лично не могу их поддержать. Все мы помним 1980 и 1984 годы. Исходя из истории, мы можем сказать, что олимпийское движение успешно дистанцируется от политизации", — приводит слова главы ОКР РИА "Новости".