В ОКР назвали "бессмысленным демаршем" бойкот Олимпийских игр в Пекине
Ранее целый ряд государств объявил о том, что их официальные представители не поедут в Поднебесную.
Глава ОКР Станислав Поздняков. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV
Глава ОКР Станислав Поздняков назвал "бессмысленным демаршем" дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине со стороны целого ряда стран мира.
"Все подобные демарши являются абсолютно бессмысленными. Я лично не могу их поддержать. Все мы помним 1980 и 1984 годы. Исходя из истории, мы можем сказать, что олимпийское движение успешно дистанцируется от политизации", — приводит слова главы ОКР РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили в Австралии и Канаде, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.
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