Доменико Тедеско стал главным тренером "Лейпцига"

Контракт с немецким специалистом рассчитан до 2023 года. Помогать ему будут Андреас Хинкель и Макс Урванчки, которые работали с наставником в "Спартаке". Официально в качестве наставника "быков" Тедеско будет представлен сегодня днём, после чего он начнёт готовить команду к ближайшему матчу Бундеслиги против "Боруссии" из Мёнхенгладбаха.