НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Доменико Тедеско стал главным тренером "Лейпцига"

Немецкий специалист в прошлом сезоне возглавлял "Спартак", с которым стал серебряным призёром РПЛ.

9 декабря, 10:09

Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Футбольный клуб "РБ-Лейпциг" объявил о назначении бывшего наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско на пост главного тренера.

Контракт с немецким специалистом рассчитан до 2023 года. Помогать ему будут Андреас Хинкель и Макс Урванчки, которые работали с наставником в "Спартаке". Официально в качестве наставника "быков" Тедеско будет представлен сегодня днём, после чего он начнёт готовить команду к ближайшему матчу Бундеслиги против "Боруссии" из Мёнхенгладбаха.

СМИ: Тедеско близок к тому, чтобы стать главным тренером "Лейпцига"

СМИ: Тедеско близок к тому, чтобы стать главным тренером "Лейпцига"

Добавим, что под руководством Тедеско "Спартак" стал вторым в чемпионате России и сумел пробиться в квалификацию Лиги чемпионов, откуда вылетел, уступив "Бенфике".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1