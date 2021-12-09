Доменико Тедеско стал главным тренером "Лейпцига"
Немецкий специалист в прошлом сезоне возглавлял "Спартак", с которым стал серебряным призёром РПЛ.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Футбольный клуб "РБ-Лейпциг" объявил о назначении бывшего наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско на пост главного тренера.
Контракт с немецким специалистом рассчитан до 2023 года. Помогать ему будут Андреас Хинкель и Макс Урванчки, которые работали с наставником в "Спартаке". Официально в качестве наставника "быков" Тедеско будет представлен сегодня днём, после чего он начнёт готовить команду к ближайшему матчу Бундеслиги против "Боруссии" из Мёнхенгладбаха.
Добавим, что под руководством Тедеско "Спартак" стал вторым в чемпионате России и сумел пробиться в квалификацию Лиги чемпионов, откуда вылетел, уступив "Бенфике".
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