НХЛ может организовать собственный турнир, если откажется от участия в Олимпиаде в Пекине
Пока что в лиге решили дать возможность игрокам поехать в Китай, однако решение может измениться до 10 января.
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) может провести собственный международный турнир в случае отказа от поездки на Олимпийские игры. Об этом заявил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.
Соревнования могут пройти в Северной Америке. Их формат будет близок к тому, который применялся на Кубке мира 2016 года.
Добавим, что НХЛ планирует отпустить своих игроков на Олимпиаду в Пекин. Решение может измениться до 10 января ввиду ситуации с коронавирусом.
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