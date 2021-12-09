НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

НХЛ может организовать собственный турнир, если откажется от участия в Олимпиаде в Пекине

Пока что в лиге решили дать возможность игрокам поехать в Китай, однако решение может измениться до 10 января.

9 декабря, 08:44
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Национальная хоккейная лига (НХЛ) может провести собственный международный турнир в случае отказа от поездки на Олимпийские игры. Об этом заявил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Соревнования могут пройти в Северной Америке. Их формат будет близок к тому, который применялся на Кубке мира 2016 года.

Джонсон заявил, что Великобритания не поддержит бойкот Олимпиады в Пекине

Джонсон заявил, что Великобритания не поддержит бойкот Олимпиады в Пекине

Добавим, что НХЛ планирует отпустить своих игроков на Олимпиаду в Пекин. Решение может измениться до 10 января ввиду ситуации с коронавирусом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1