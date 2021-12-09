НХЛ может организовать собственный турнир, если откажется от участия в Олимпиаде в Пекине

Национальная хоккейная лига (НХЛ) может провести собственный международный турнир в случае отказа от поездки на Олимпийские игры. Об этом заявил журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман.

Соревнования могут пройти в Северной Америке. Их формат будет близок к тому, который применялся на Кубке мира 2016 года.