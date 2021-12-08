Джонсон заявил, что Великобритания не поддержит бойкот Олимпиады в Пекине
Однако никто из официальных представителей Соединённого Королевства в Поднебесную не отправится.
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна не будет поддерживать бойкот Олимпиады в Пекине, однако никто из членов правительства не поедет на Игры.
"Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но министры не планируют посещать зимние Олимпийские игры", — заявил Джонсон в парламенте.
Ранее Лайф сообщал, что США объявили о решении дипломатически бойкотировать Олимпиаду в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года. Однако американских спортсменов это не касается — они будут принимать участие в международных соревнованиях. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай примет контрмеры на решение США. Вслед за Штатами бойкот объявили и в Австралии, а зампредседателя Европарламента Никола Бер и вовсе призвала ввести "тотальный бойкот" Игр.
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