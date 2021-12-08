Задержать убийцу в московском МФЦ помог актёр сериала "Дылды" Артамонов
Парень оказался среди очевидцев, которые повалили стрелка на землю и удерживали до приезда силовиков.
Актёр Илья Артамонов. Фото © Instagram / artamonoviliya
Обезвредить преступника, который накануне устроил стрельбу в московском МФЦ, помог актёр сериала "Дылды" Илья Артамонов. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".
В роковой день 24-летний парень отправился в районный МФЦ оформлять новый паспорт. Заявление у него принимал старший лейтенант Домолаев. Именно в этот момент в здании сработала пожарная сигнализация и началась стрельба. Выйдя через несколько минут из кабинета, Илья увидел полицейского, который пытался обезвредить злоумышленника. Недолго думая, актёр бросился на помощь.
"Мы подлетаем к нему, ну и дальше, собственно, драка пошла. Домолаев его держал, второй налетел, его схватил, мы ударили с колена, когда он падал. За несколько секунд он оказался на земле. Домолаев схватил его за руки, мы ему их завели за спину, он продолжал брыкаться", — вспоминает Илья.
После этого актёр надавил стрелку коленом на шею, чтобы обездвижить. По его словам, злоумышленник огрызался и кричал, что "вы, уроды, заставляете людей маски носить". При этом сам Илья уверен, что произошедшее не было результатом случайного конфликта. Через несколько минут убийцу передали силовикам, а парень отправился на вечернюю репетицию.
Напомним, 45-летний москвич Сергей Глазов открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка, представят к награде. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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