Задержать убийцу в московском МФЦ помог актёр сериала "Дылды" Артамонов

Обезвредить преступника, который накануне устроил стрельбу в московском МФЦ, помог актёр сериала "Дылды" Илья Артамонов. Об этом сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

В роковой день 24-летний парень отправился в районный МФЦ оформлять новый паспорт. Заявление у него принимал старший лейтенант Домолаев. Именно в этот момент в здании сработала пожарная сигнализация и началась стрельба. Выйдя через несколько минут из кабинета, Илья увидел полицейского, который пытался обезвредить злоумышленника. Недолго думая, актёр бросился на помощь.

"Мы подлетаем к нему, ну и дальше, собственно, драка пошла. Домолаев его держал, второй налетел, его схватил, мы ударили с колена, когда он падал. За несколько секунд он оказался на земле. Домолаев схватил его за руки, мы ему их завели за спину, он продолжал брыкаться", — вспоминает Илья.