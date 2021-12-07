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Старший лейтенант Домолаев рассказал, как задерживал убегавшего из МФЦ стрелка

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил представить полицейского к награде.

7 декабря, 15:26

Кадр из видео © Telegram / "МВД Медиа"

Лейтенант полиции рассказал, как задерживал устроившего стрельбу в МФЦ москвича. Видео © Telegram / "МВД Медиа"

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал о том, как задерживал устроившего в столичном МФЦ стрельбу москвича. Видео опубликовал телеграм-канал "МВД Медиа".

"Я был на рабочем месте. Услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода", — рассказал Домолаев.

Недолго думая, полицейский бросился за ним. Страж порядка заметил на поясе злоумышленника нож и огнестрельное оружие, но пустить их в ход не дал. Мужчина оказал сопротивление, но был оперативно обезврежен лейтенантом. После этого Домолаеву оставалось дождаться подкрепления.

Колокольцев представит к награде старшего лейтенанта Домолаева, задержавшего стрелка в МФЦ

Колокольцев представит к награде старшего лейтенанта Домолаева, задержавшего стрелка в МФЦ

Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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