Старший лейтенант Домолаев рассказал, как задерживал убегавшего из МФЦ стрелка
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил представить полицейского к награде.
Кадр из видео © Telegram / "МВД Медиа"
Лейтенант полиции рассказал, как задерживал устроившего стрельбу в МФЦ москвича. Видео © Telegram / "МВД Медиа"
Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал о том, как задерживал устроившего в столичном МФЦ стрельбу москвича. Видео опубликовал телеграм-канал "МВД Медиа".
"Я был на рабочем месте. Услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода", — рассказал Домолаев.
Недолго думая, полицейский бросился за ним. Страж порядка заметил на поясе злоумышленника нож и огнестрельное оружие, но пустить их в ход не дал. Мужчина оказал сопротивление, но был оперативно обезврежен лейтенантом. После этого Домолаеву оставалось дождаться подкрепления.
Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
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