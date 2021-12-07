Старший лейтенант Домолаев рассказал, как задерживал убегавшего из МФЦ стрелка

Лейтенант полиции рассказал, как задерживал устроившего стрельбу в МФЦ москвича. Видео © Telegram / "МВД Медиа"

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал о том, как задерживал устроившего в столичном МФЦ стрельбу москвича. Видео опубликовал телеграм-канал "МВД Медиа".

"Я был на рабочем месте. Услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону выхода", — рассказал Домолаев.