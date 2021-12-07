Колокольцев представит к награде старшего лейтенанта Домолаева, задержавшего стрелка в МФЦ

"Находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то что сам не был вооружён, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож", — говорится в сообщении.