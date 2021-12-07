Колокольцев представит к награде старшего лейтенанта Домолаева, задержавшего стрелка в МФЦ
Полицейский настиг злоумышленника, несмотря на то что сам не был вооружён, а стрелок имел при себе пистолет и нож.
Оперативные службы у МФЦ на юго-востоке Москвы, где в результате стрельбы погибло два человека © Агентство "Москва"
Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал 45-летнего стрелка в столичном МФЦ, представят к награде. Такое решение принял министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщает "МВД Медиа".
"Находившийся в здании инспектор ОВМ ОМВД России по Рязанскому району УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Очевидцы преступления указали на мужчину, который вышел из здания и удалялся быстрым шагом. Полицейский настиг его и задержал, несмотря на то что сам не был вооружён, а злоумышленник имел при себе пистолет и нож", — говорится в сообщении.
Напомним, мужчина открыл огонь после просьбы сотрудника надеть маску в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы. В результате погибло два человека, ещё трое пострадали, среди них десятилетний ребёнок. Сам напавший задержан. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что произошла трагедия, и принёс соболезнования семьям погибших. СК возбудил уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".
Комментариев: 0