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Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы и был задержан

По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые.

7 декабря, 12:41
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Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщает SHOT. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые. На месте работают оперативные службы.

Открывшего стрельбу мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Об этом 7 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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