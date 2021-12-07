Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы и был задержан
По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Неизвестный открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщает SHOT. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые. На месте работают оперативные службы.
Открывшего стрельбу мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Об этом 7 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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