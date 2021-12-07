Мишустин призвал быть готовыми "к любому сценарию" из-за "омикрона"

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета во вторник анонсировал новые меры по защите здоровья граждан на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон". В частности, будут обновлены методические рекомендации по лечению больных с учётом международного опыта, отметил он.

"Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом остаётся напряжённой. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах. Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию", — указал Мишустин.

Премьер также обратил внимание на ситуацию в здравоохранении регионов. По его словам, необходимо постоянно контролировать запасы лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты, а также резерв коек.