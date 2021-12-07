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Мишустин призвал быть готовыми "к любому сценарию" из-за "омикрона"

По поручению президента РФ правительство завершает подготовку обновлённого плана действий по предотвращению распространения нового штамма коронавируса.

7 декабря, 12:32

Фото © Telegram-канал Правительства РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета во вторник анонсировал новые меры по защите здоровья граждан на фоне распространения нового штамма коронавируса "омикрон". В частности, будут обновлены методические рекомендации по лечению больных с учётом международного опыта, отметил он.

"Ситуация с заболеваемостью ковидом в целом остаётся напряжённой. По итогам прошлой недели рост заболеваемости отмечен в 11 регионах. Положение дел осложняется тем, что в мире выявлен и во многих странах уже зафиксирован новый штамм коронавируса. Пока нет полной ясности, как он повлияет на общую картину. Надо быть готовыми к любому сценарию", — указал Мишустин.

Премьер также обратил внимание на ситуацию в здравоохранении регионов. По его словам, необходимо постоянно контролировать запасы лекарств, кислорода, средств индивидуальной защиты, а также резерв коек.

"Прежде всего необходимо создать барьеры и снизить темпы проникновения ковида в нашу страну, а также повысить объёмы производства тест-систем для диагностики и раннего выявления этой инфекции", проинформировал глава правительства.

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Напомним, новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Эта мутация была признана Всемирной организацией здравоохранения вызывающей беспокойство. Из-за нового штамма 2 декабря Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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