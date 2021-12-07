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Иван Ургант поменял название своего шоу в честь умершей бабушки

Телеведущий не раз говорил, что между ними была особая родственная связь, а ещё знаменитая актриса сочетала в себе хрупкость и нежность, но в то же время могла ругать внука на чём свет стоит.

7 декабря, 12:27
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=OxQOnxG4a2Y" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вечерний Ургант</a></p>

Кадр из видео © YouTube / Вечерний Ургант

Телеведущий Иван Ургант посвятил выпуск вечернего шоу на Первом канале своей бабушке — актрисе Нине Ургант, о смерти которой стало известно 3 декабря. В честь неё он даже переименовал передачу в "Вечерняя Ургант" — в первый и последний раз. В этом трогательном выпуске он рассказал несколько историй о ней и пообщался с Андреем Смирновым, режиссёром фильма "Белорусский вокзал", в котором Ургант исполнила главную роль. Выпуск опубликован на "Ютубе".

Ургант не раз говорил, что между ним и бабушкой была особая родственная связь: они были не просто внук и бабушка, они были лучшими друзьями. По его словам, знаменитая актриса сочетала в себе хрупкость и нежность, но в то же время могла ругать внука на чём свет стоит.

"Она называла меня Ванята, а я её Нинуля. Она всегда смотрела нашу передачу, только в последнее время уже не дожидалась, засыпала. Любила сильно меня, но делала часто критические замечания, не выбирала выражения", — поделился он.

Последняя из 10-го десантного: Почему у Нины Ургант могли получиться только такие дети и внуки

Последняя из 10-го десантного: Почему у Нины Ургант могли получиться только такие дети и внуки

Нина Ургант поддерживала и поучала внука. Вот только совсем не оценила актёрский талант будущей звезды, о чём честно рассказала. Но зато потом она радовалась за успехи внука на телевидении, а иногда даже искала слова поддержки.

"Вань, ну ладно, зато какой ты красивый!"  подбадривала бабушка.

Для Ивана Урганта "Белорусский вокзал" — один из любимых фильмов. Незадолго до смерти бабушки он вновь пересматривал картину, как раз когда уезжал от неё, но почему-то с тяжёлой грустью в сердце.

Гость программы Андрей Смирнов рассказал, что Ургант не сразу утвердили на роль в "Белорусском вокзале", поскольку чиновники хотели видеть в фильме Инну Макарову. Но окончательное решение по пробам двух актрис должен был принимать художественный совет, который решил утвердить Макарову. После этого режиссёр написал заявление и сообщил, что отказывается заканчивать фильм без Ургант. Однако спустя несколько месяцев ему всё-таки удалось отстоять её назначение. По словам Смирнова, он держался за Ургант, потому что она прекрасная актриса, а ещё у неё запас женственности, о котором "может мечтать любая баба" и о котором "мечтает любой мужик".

"Выбрала и начала любить": Иван Ургант трогательно прокомментировал смерть своей бабушки — Нины Ургант

"Выбрала и начала любить": Иван Ургант трогательно прокомментировал смерть своей бабушки — Нины Ургант

Напомним, родоначальница известной актёрской династии Нина Ургант скончалась в возрасте 92 лет 3 декабря. С 1962 года она играла в Александринском театре Петербурга, посвятив ему более 30 лет жизни. Первым большим кинопроектом Нины Николаевны стала мелодрама Игоря Таланкина "Вступление". Однако наибольшую популярность ей принесла роль медсестры Раи в фильме "Белорусский вокзал" режиссёра Андрея Смирнова.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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