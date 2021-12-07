Иван Ургант поменял название своего шоу в честь умершей бабушки

Телеведущий Иван Ургант посвятил выпуск вечернего шоу на Первом канале своей бабушке — актрисе Нине Ургант, о смерти которой стало известно 3 декабря. В честь неё он даже переименовал передачу в "Вечерняя Ургант" — в первый и последний раз. В этом трогательном выпуске он рассказал несколько историй о ней и пообщался с Андреем Смирновым, режиссёром фильма "Белорусский вокзал", в котором Ургант исполнила главную роль. Выпуск опубликован на "Ютубе".

Ургант не раз говорил, что между ним и бабушкой была особая родственная связь: они были не просто внук и бабушка, они были лучшими друзьями. По его словам, знаменитая актриса сочетала в себе хрупкость и нежность, но в то же время могла ругать внука на чём свет стоит.

"Она называла меня Ванята, а я её Нинуля. Она всегда смотрела нашу передачу, только в последнее время уже не дожидалась, засыпала. Любила сильно меня, но делала часто критические замечания, не выбирала выражения", — поделился он.

Нина Ургант поддерживала и поучала внука. Вот только совсем не оценила актёрский талант будущей звезды, о чём честно рассказала. Но зато потом она радовалась за успехи внука на телевидении, а иногда даже искала слова поддержки.

"Вань, ну ладно, зато какой ты красивый!" — подбадривала бабушка.

Для Ивана Урганта "Белорусский вокзал" — один из любимых фильмов. Незадолго до смерти бабушки он вновь пересматривал картину, как раз когда уезжал от неё, но почему-то с тяжёлой грустью в сердце.

Гость программы Андрей Смирнов рассказал, что Ургант не сразу утвердили на роль в "Белорусском вокзале", поскольку чиновники хотели видеть в фильме Инну Макарову. Но окончательное решение по пробам двух актрис должен был принимать художественный совет, который решил утвердить Макарову. После этого режиссёр написал заявление и сообщил, что отказывается заканчивать фильм без Ургант. Однако спустя несколько месяцев ему всё-таки удалось отстоять её назначение. По словам Смирнова, он держался за Ургант, потому что она прекрасная актриса, а ещё у неё запас женственности, о котором "может мечтать любая баба" и о котором "мечтает любой мужик".