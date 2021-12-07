У переговоров президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом есть два возможных исхода, и оба эти сценария обернутся ненавистью граждан США, пишет The Wall Street Journal. При первом, как полагает профессор иностранных дел и гуманитарных наук в Бард-колледже в Нью-Йорке Уолтер Рассел Мид, глава Белого дома решит помочь Украине в процессе интеграции с Западом, направив туда войска НАТО, при втором – уступить Москве, чтобы избежать дальнейшего обострения конфликта.

Он пояснил, что в американском обществе накопилась усталость от международных конфликтов, в которых участвуют США. Ещё одно бессрочное военное обязательство Вашингтона вызовет лишь злость электората по отношению к своему лидеру. К тому же, враждебность России к Америке лишь усилится. Уступки же Москве на фоне недавних событий в Афганистане ослабят и без того подорванный авторитет Байдена.

"Решение пойти на уступки будет слишком быстро после афганской катастрофы, когда многие давние союзники сомневаются в словах Америки. Россия станет более влиятельной и более презрительной по отношению к США", — отмечает аналитик.

Американские пользователи поиронизировали над Байденом в комментариях к статье. Президента США удостоили имени "Пустоголовый Джо", а также поинтересовались, как бы отреагировала Америка на расширение Организации Варшавского договора к границам Мексики и Канады в 1980-х. По их мнению, Белый дом н должен помогать Украине стать членом НАТО.

"Мы можем дать им оружие и деньги, чтобы помочь, но тратить американскую кровь и ресурсы там, где наши интересы незначительны и где мы, скорее всего, проиграем? Ни в коем случае", — отметил один из пользователей.