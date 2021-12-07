НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Буртасова и Елисеев примут участие в биатлонной Рождественской гонке

В прошлом году именно они стали победителями традиционного соревнования.

7 декабря, 12:16
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев представят нашу страну на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене, которая состоится на стадионе футбольного клуба "Шальке-04" 28 декабря.

Как информирует пресс-служба СБР, помимо стартов основных составов биатлонных команд, в этом году соревнования состоятся и среди юниоров. Тут нашу сборную представят Михаил Первушин и Полина Плюснина. Добавим, что Буртасова, больше известная по фамилии Павлова, и Елисеев в прошлом году были победителями традиционных стартов.

Женская сборная России по биатлону заняла восьмое место в эстафете на Кубке мира

Женская сборная России по биатлону заняла восьмое место в эстафете на Кубке мира

За всю историю Рождественской гонки наши спортсмены выигрывали её пять раз. Победителями помимо Елисеева и Буртасовой становились Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, Екатерина Юрлова-Перхт, Антон Шипулин и Алексей Волков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1