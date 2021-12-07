Буртасова и Елисеев примут участие в биатлонной Рождественской гонке
В прошлом году именно они стали победителями традиционного соревнования.
Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance
Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев представят нашу страну на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене, которая состоится на стадионе футбольного клуба "Шальке-04" 28 декабря.
Как информирует пресс-служба СБР, помимо стартов основных составов биатлонных команд, в этом году соревнования состоятся и среди юниоров. Тут нашу сборную представят Михаил Первушин и Полина Плюснина. Добавим, что Буртасова, больше известная по фамилии Павлова, и Елисеев в прошлом году были победителями традиционных стартов.
За всю историю Рождественской гонки наши спортсмены выигрывали её пять раз. Победителями помимо Елисеева и Буртасовой становились Екатерина Юрьева, Дмитрий Ярошенко, Светлана Слепцова, Евгений Устюгов, Екатерина Юрлова-Перхт, Антон Шипулин и Алексей Волков.
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