Буртасова и Елисеев примут участие в биатлонной Рождественской гонке

Российские биатлонисты Евгения Буртасова и Матвей Елисеев представят нашу страну на Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене, которая состоится на стадионе футбольного клуба "Шальке-04" 28 декабря.

Как информирует пресс-служба СБР, помимо стартов основных составов биатлонных команд, в этом году соревнования состоятся и среди юниоров. Тут нашу сборную представят Михаил Первушин и Полина Плюснина. Добавим, что Буртасова, больше известная по фамилии Павлова, и Елисеев в прошлом году были победителями традиционных стартов.