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"Чепуха": Директор по безопасности РПЛ Мейтин опроверг слухи об отставке после инцидента с фанатами

После матча 16-го тура между ЦСКА и "Зенитом" прошли массовые задержания армейских болельщиков.

7 декабря, 11:23
<p>Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин. Фото © РПЛ</p>

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин. Фото © РПЛ

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин опроверг информацию СМИ о своей скорой отставке из-за ситуации с болельщиками ЦСКА. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Я в отпуске до 19 декабря. Те, кто пишет про увольнение, наверное, лучше меня знают. Чепуха! 19 декабря возвращаюсь по плану на работу",  сказал Мейтин.

Руководство ЦСКА провело встречу с болельщиками после массовых задержаний фанатов

Руководство ЦСКА провело встречу с болельщиками после массовых задержаний фанатов

Во втором тайме матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита", который состоялся 28 ноября, фанаты ЦСКА устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. После финального свистка правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.

В ходе 17-го тура болельщики большинства команд РПЛ в знак протеста против массовых задержаний покидали стадионы по ходу матчей.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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