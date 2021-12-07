Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин опроверг информацию СМИ о своей скорой отставке из-за ситуации с болельщиками ЦСКА. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Я в отпуске до 19 декабря. Те, кто пишет про увольнение, наверное, лучше меня знают. Чепуха! 19 декабря возвращаюсь по плану на работу", — сказал Мейтин.

Во втором тайме матча 16-го тура чемпионата России против "Зенита", который состоялся 28 ноября, фанаты ЦСКА устроили на трибунах "ВЭБ-арены" фаер-шоу. После финального свистка правоохранительные органы задержали более 400 болельщиков красно-синих. На 51 из них были составлены протоколы об административном правонарушении.