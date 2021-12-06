Руководство ЦСКА провело встречу с болельщиками после массовых задержаний фанатов
Напомним, более 400 человек были доставлены в отделения полиции сразу после игры армейцев против "Зенита".
Фото © ТАСС / Бухарев Олег
Руководство московского ЦСКА провело встречу с болельщиками клуба после ситуации с массовыми задержаниями фанатов прямо возле домашнего стадиона. Об этом сообщается на странице RBWorld "ВКонтакте".
"На прошлой неделе состоялась встреча актива фанатского движения и руководства нашего клуба, посвящённая событиям, произошедшим 28 ноября во время и после матча ПФК ЦСКА — "Зенит". Все стороны, участвовавшие во встрече, выразили единую позицию по случившемуся — данные события не должны повторяться на нашем стадионе!" — говорится в сообщении.
Фанаты также отметили, что клуб продолжает оказывать необходимую болельщикам юридическую поддержку, а в дальнейшем будет открыта линия для консультаций фанатов во время домашних и выездных игр ЦСКА.
"Со своей стороны благодарим руководство клуба и РПЛ за то, что не оставляют эту ситуацию без внимания и всячески пытаются разобраться в произошедшем", — также указывается в тексте сообщения.
"Fan ID здесь тоже не поможет": Тренер ЦСКА Березуцкий поддержал акцию протеста фанатов на матче РПЛ
Ранее Лайф сообщал, что после матча ЦСКА — "Зенит" полиция массово задержала фанатов московской команды, которые находились в секторе активной поддержки. Поводом для этого могло послужить использование пиротехники во время матча, что запрещено. В результате в отделения полиции было доставлено более 400 болельщиков, а также составлен 51 протокол об административном правонарушении.
Комментариев: 0