18-летняя итальянская фигуристка погибла в автокатастрофе

18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в автокатастрофе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Авария произошла в окрестностях Сан-Марино. Автомобиль Fiat 500, в котором находились Маттиуццо, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Golf. Вместе с фигуристкой погиб её жених Даниэле Воланти.