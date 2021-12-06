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18-летняя итальянская фигуристка погибла в автокатастрофе

В 2019 году она принимала участие в чемпионате мира среди юниоров по синхронному катанию.

6 декабря, 14:26

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

18-летняя итальянская фигуристка Элли Маттиуццо погибла в автокатастрофе. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Авария произошла в окрестностях Сан-Марино. Автомобиль Fiat 500, в котором находились Маттиуццо, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Volkswagen Golf. Вместе с фигуристкой погиб её жених Даниэле Воланти.

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Маттиуццо выступала в синхронном катании. В 2019 году она принимала участие в юниорском чемпионате мира в Швейцарии.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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