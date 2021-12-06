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Двух российских игроков отстранили на пять лет от футбола из-за ставок

Ещё по двум игрокам окончательное решение не принято из-за того, что они не явились на заседание.

6 декабря, 14:23

Фото © Shutterstock

Двух игроков клуба "Металлург-Видное" из ФНЛ-2 отстранили на пять лет от футбола из-за игры на тотализаторе. Об этом Sport24 заявил член Комитета по этике РФС Андрей Созин.

Речь идёт о Дмитрии Андрияхине и Анатолии Негоде. При этом по Антону Алаеву будут выясняться дополнительные подробности, так как сам игрок утверждает, что ставки делали за него. Ещё по двум игрокам — Владимиру Цицвидзе и Виталию Шильникову — решения будут приниматься позже, так как они не явились на заседание.

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Добавим, что "Металлург-Видное" в этом сезоне занял 11-е место в первой подгруппе третьей группы ФНЛ-2, набрав за 20 матчей лишь девять очков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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