Двух российских игроков отстранили на пять лет от футбола из-за ставок

Двух игроков клуба "Металлург-Видное" из ФНЛ-2 отстранили на пять лет от футбола из-за игры на тотализаторе. Об этом Sport24 заявил член Комитета по этике РФС Андрей Созин.

Речь идёт о Дмитрии Андрияхине и Анатолии Негоде. При этом по Антону Алаеву будут выясняться дополнительные подробности, так как сам игрок утверждает, что ставки делали за него. Ещё по двум игрокам — Владимиру Цицвидзе и Виталию Шильникову — решения будут приниматься позже, так как они не явились на заседание.