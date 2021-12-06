"Дешёвая и мелкая зависть": Как Татьяна Тарасова по новой разожгла главный скандал в российском фигурном катании Вот уже два года полыхает конфликт между Этери Тутберидзе и Евгением Плющенко. В нынешнем сезоне напряжение слегка спало, но теперь противостояние может разгореться с новой силой. 6 декабря, 13:31 Этери Тутберидзе, Яна Рудковская и Евгений Плющенко. Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович / Пётр Ковалёв

На днях заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова стала героиней шоу "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. За полтора часа она рассказала Лере Кудрявцевой немало интересных деталей о своей жизни. При этом в ходе разговора самая узнаваемая фигура в нашем фигурном катании неожиданно решила высказаться о противостоянии тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко, а также о роли жены двукратного олимпийского чемпиона Яны Рудковской в этом конфликте.

— Про противостояние Тутберидзе и Плющенко смешно даже говорить. Этери — выдающийся тренер, Женя — начинающий тренер. Может быть, Рудковская решила, что так будет полезнее для раскрутки. Но это неправильно, это смешно. О чём говорить? Женя первый год работает. Она не понимает, что здесь не слова решают — здесь решает работа, действия. Когда она это поймёт, то поздно не будет. Но она ему уже многое испортила. Вот я вижу, что он хорошо работает, и это констатирую, — заявила Тарасова.

Истоки конфликта двух тренеров

Напомним, что конфликт между Плющенко и Тутберидзе начался в декабре 2019 года. Тогда Евгений предложил Алине Загитовой, объявившей о приостановке спортивной карьеры, перейти в его академию. В ответ Тутберидзе, под руководством которой фигуристка победила на Играх в Пхёнчхане, обвинила Плющенко в стремлении при отсутствии собственных учеников "покупать" юные таланты из других школ. Двукратный олимпийский чемпион в свою очередь заявил, что никого никуда не переманивал, и призвал коллег не "выносить сор из избы".

В сентябре 2020 года один из сотрудников тренерского штаба Тутберидзе опубликовал в социальных сетях скриншоты переписки Загитовой с Рудковской. Жена Плющенко предлагала фигуристке тренироваться в академии своего мужа. В ответ продюсер и совладелец "Ангелов Плющенко" обвинила штаб Тутберидзе в нарушении Уголовного кодекса. В итоге стороны так и не нашли понимания в этом вопросе, но до суда дело не дошло.

Наконец, в январе 2021 года Алексей Железняков, хореограф группы Тутберидзе, опубликовал в соцсетях пост с оскорблениями в адрес Плющенко и вызвал его на бой без правил на ринге. Тренер согласился провести поединок. Правда, уже через два дня Железняков извинился перед двукратным олимпийским чемпионом. По словам хореографа, его спровоцировали — передали оскорбительные слова Плющенко, которые тот на самом деле не произносил.

При этом к Плющенко в последние годы перешли сразу несколько учениц Тутберидзе, в том числе двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова и действующая чемпионка Европы Алёна Косторная. Любопытно, что обе титулованные фигуристки пробыли в академии двукратного олимпийского чемпиона всего сезон, а затем вернулись обратно в "Хрустальный". Трусова под руководством Плющенко смогла дотянуться лишь до бронзы на ЧМ-2021, а Косторная и вовсе ограничилась серебром на этапе Гран-при в Москве.

В нынешнем сезоне Плющенко сосредоточился на работе с совсем юными фигуристками и добился с ними серьёзных успехов. Достаточно сказать, что три его ученицы — Софья Муравьёва, Вероника Жилина и Анастасия Зинина — пробились в финал юниорского Гран-при.

Рудковская пошла в атаку

Плющенко пока не отреагировал на неожиданную атаку со стороны Тарасовой. Зато Рудковская сполна высказалась по этому поводу. Она заявила, что очень уважает легенду нашего тренерского цеха, но после её неприятных слов находится в лёгком шоке.

— Уважаю Татьяну Тарасову как тренера, но мне непонятна её резкая смена курса. Для меня это удивительно. Два года назад за неё заступился мой муж, когда команда Тутберидзе унизила её в комментариях в "Инстаграме". Мол, не лезьте, поменьше бы вашей любви и заботы. Говорить, что я испортила что-то своему мужу... Ему невозможно что-то испортить. У него прекрасные результаты с юниорками, — сказала продюсер.

На этом Рудковская не остановилась и дальше пошла в атаку на Тутберидзе. Она признала, что та воспитала целую плеяду ярких фигуристок, таких как Юлия Липницкая, Евгения Медведева и Алина Загитова, побеждавших на крупнейших соревнованиях. При этом, по мнению супруги Плющенко, Этери Георгиевну нельзя считать величайшим тренером, поскольку никто из её учеников не принимал участие хотя бы в двух олимпиадах.

— Да, мы все понимаем, что Евгений — начинающий тренер. Мы об этом не спорим. Но я не считаю Тутберидзе величайшим тренером. Величайшие тренеры — Мишин, Москвина, Жук, Тарасова, Чайковская. Тутберидзе — прекрасный тренер. У неё суперкоманда, они большие молодцы. Но величайшим тренером Тутберидзе станет тогда, когда у неё спортсмены будут проходить не одну Олимпиаду, а две, три, четыре, — утверждает Рудковская.

Кроме того, она констатировала, что многие звёздные ученицы Тутберидзе добиваются невероятных успехов в совсем ещё юном возрасте, а затем, по сути, завершают карьеру, не достигнув ещё и 18 лет. В связи с этим Рудковская отметила, что никоим образом не заинтересована в уходе своего сына Александра из спорта ещё до начала взрослой карьеры.

Кстати о восьмилетнем Александре Плющенко, известном в Интернете под именем Гном Гномыч. Он занимается фигурным катанием, участвует в детских соревнованиях и ледовых шоу. Фотографии мальчика публикуются на обложках глянцевых журналов, у него уже есть рекламные контракты, а на его инстаграм, который активно ведёт Яна Рудковская, подписано 1,4 миллиона человек.

Так вот, Тарасова бросила камень и в огород Плющенко-младшего, заявив, что не видит у Саши спортивных перспектив, и посоветовала ему снизить медийную активность. В ответ Рудковская заявила, что мнение Татьяны Анатольевны по этому вопросу для неё не является основополагающим.

— Смотря с кем сравнивать. Она не видит, а Алексей Николаевич Мишин, Елена Анатольевна Чайковская видят (перспективы у Саши. — Прим. Лайфа). Брайан Орсер видит, Рафаэль Арутюнян видит, Николай Морозов видит, и мой муж и вся его команда видят. Эти мнения для меня авторитетны. Мнение Татьяны Анатольевны Тарасовой для кого-то является авторитетным, но для меня, так как она не воспитывала моего мужа и не имеет никакого отношения к моей семье, её мнение по поводу моего ребёнка не является основополагающим, — негодует мама юного таланта.

"Дешёвая и мелкая зависть"

На реплику Рудковской в адрес Тутберидзе уже ответил генеральный директор Центра спорта и образования "Самбо-70", под началом которого на льду отделения "Хрустальный" работает Этери Георгиевна. По его мнению, продюсер просто завидует чужим успехам.

— Это просто дешёвая и мелкая зависть. Этери Георгиевну везде показывают, говорят и пишут про неё. Добейтесь сначала такого результата, а потом начинайте критиковать. Тутберидзе, без сомнений, великий и выдающийся тренер, — заявил Лайшев.

Стоит привести и мнение со стороны. Так, чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская считает, что Рудковская, активно помогая Плющенко в работе с фигуристами и постоянно комментируя скандальные ситуации в СМИ, не всегда поступает правильно.

— Понятно, они супруги, и Яна, наверное, очень хочет, чтобы Евгений стал действительно лучшим тренером. Яна сама из шоу-бизнеса, и там надо как-то продвигать людей. Это немножко другая работа. Если ты не будешь работать, пахать, не будешь лучшим и не будешь доказывать это, всё равно ничего не получится. Женя — спортсмен, а Яна — нет и, может быть, не всегда в этом разбирается. Но я уверена, что она не хочет Жене ничего плохого. И, конечно, хочет помочь, но, может быть, где-то это и не нужно, — говорит Бутырская.

Отметим, что скандалы, безусловно, способствуют популяризации фигурного катания в нашей стране. По зрительскому вниманию ледовые баталии выходят на уровень футбола и хоккея, а иногда и опережают их. С другой стороны, хотелось бы, чтобы все действующие лица относились друг к другу с уважением и не использовали в борьбе сомнительные приёмы. Ведь главной целью должны быть победы российских фигуристов на крупнейших соревнованиях, а не взаимное унижение на пути к пьедесталу.

Авторы Роман Фейгин