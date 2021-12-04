Поворот в шоу-бизнес: Как Загитова эпатирует публику и всё больше отдаляется от возвращения в спорт Почти два года прошло с тех пор, как олимпийская чемпионка объявила о приостановке спортивной карьеры. С тех пор её популярность только выросла. 3 декабря, 21:40 Спортсменка, телеведущая Алина Загитова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Нашу прославленную фигуристку Алину Загитову всегда было принято считать образцом поведения. У скромной и сдержанной спортсменки долгое время не было и намёка на звёздную болезнь. Но ситуация постепенно меняется. Сейчас новости об олимпийской чемпионке появляются чуть ли не чаще, чем во времена её активной карьеры. И к спорту они, за очень редким исключением, никакого отношения не имеют.

Вне спорта Загитова развила бурную деятельность

Напомним, Загитова является первой и пока единственной российской фигуристкой, которая выиграла все крупные международные турниры на взрослом уровне, включая Олимпиаду, чемпионаты мира и Европы, а также финал Гран-при. В последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В финале Гран-при в Турине россиянка стала шестой, после чего объявила о паузе в карьере. Об окончательном уходе из спорта спортсменка ничего не говорила.

С тех пор прошло без малого два года. За это время Загитова успела сняться для обложки журнала Cosmopolitan, появилась в бесчисленном количестве рекламных роликов и поступила на платное отделение факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) по программе "Продюсирование и культурная политика". При этом в списке зачисленных студентов по количеству набранных на ЕГЭ баллов она заняла 113-е место из 115.

А с сентября 2020 года Загитова является ведущей программы "Ледниковый период" на Первом канале. Её партнёром стал олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира по фигурному катанию Алексей Ягудин. У проекта бешеные рейтинги, в нынешнем сезоне его главными звёздами являются двукратная чемпионка мира Евгения Медведева и популярный тиктокер Даня Милохин.

Естественно, что Загитова выступает и в различных ледовых шоу. Так, 4 и 5 декабря ей предстоит выйти на лёд в Дубае в рамках Дня России на Экспо-2020. Вместе с другими известными спортсменами Алина примет участие в масштабном представлении ледового шоу Татьяны Навки "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Скандал с откровенным видео

В связи со стремительно растущей популярностью от скромности Загитовой не осталось и следа. Приехав в Дубай, она выложила в "Тиктоке" достаточно откровенное видео, где танцует в купальнике на пляже. Ещё недавно подобное просто невозможно было себе представить.

Видео © TikTok / alina_zagi_

После публикации видео с танцами в купальнике Загитова подверглась жесточайшей критике со стороны подписчиков. Её назвали невоспитанной и обвинили в излишней распущенности.

— В спорте уважал тебя, но сейчас ведёшь себя всё более распущенно. Просто стыдно мне как татарину видеть это. Дальше что? Опомнись уже, — написал один из пользователей.

Впрочем, видео находилось в свободном доступе совсем недолго. По словам Загитовой, его удалили за нарушение правил сообщества.

— "Тикток", ты чего? — написала недоумевающая фигуристка в сториз "Инстаграма".

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что любая критика Загитовой является необоснованной. Она не видит ничего плохого в том, что спортсменка выложила видео в купальнике.

— Критика в сторону Алины Загитовой? А что, в купальнике нельзя, что ли, сниматься? На всякое дерьмо не хочется обращать внимания. Людям делать нечего, — возмущается Тарасова.

Конфликт с журналистами

Кроме того, совсем недавно Загитова устроила настоящий скандал на матче регулярного чемпионата КХЛ между "Ак Барсом" и магнитогорским "Металлургом". Она сидела на обычной трибуне и на все просьбы журналистов сфотографироваться и дать комментарий неизменно отвечала отказом. При этом, случайно попав в кадр, она пригрозила всех засудить.

— Особой цели именно её снимать не было, съёмка была в целом поведения трибуны с удобной для журналиста точки. В упор и в лицо её никто не снимал в принципе. Но наша чемпионка, судя по всему, заметила съёмку и после игры сама подошла к пресс-центру с необоснованными и в довольно грубой форме высказанными претензиями. Требовала удалить все записи. В целом-то никто и не был против удалить, но любую просьбу можно высказать спокойно и нормально. Алина же вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке… Судите сами: фраза "Я вас засужу, у меня такие связи!" была уместна в этой истории? — написал в своём телеграм-канале журналист "Спорт-Экспресса" Рустам Имамов.

Позднее журналист неожиданно для всех принёс извинения Загитовой и всей её семье, заявив, что произошло досадное недоразумение. Отказ фигуристки от общения с прессой он объяснил тем, что на арене её караулили у туалета и хватали за руки. После этой истории Алина разразилась в "Инстаграме" огромным постом об "обратной стороне популярности". Она пожаловалась подписчикам на отсутствие приватности и нарушение её личных границ.

Светская хроника

Между тем Загитова стала активно появляться и в светской хронике. Пресса активно приписывает ей роман с нападающим казанского "Ак Барса" и сборной России Дмитрием Воронковым. Любопытно, что в эти дни молодой человек, так же как и Загитова, прибыл в Дубай. В расписании его клуба был матч против омского "Авангарда" в рамках серии World Games. В ответ на вопросы журналистов об отношениях с фигуристой ему пришлось всё опровергать.

— Повезло вам, что остаётесь в Дубае и сможете посмотреть "Спящую красавицу". Я бы тоже сходил, но мы улетаем. Так мы не общались с Загитовой. Я не слышал эти разговоры, что мы встречаемся с ней. Можно дальше? Да, фигурное катание мне нравится, — заявил Воронков.

Также с завидным постоянством появляются слухи о конфликте между Загитовой и Ягудиным в рамках проекта "Ледниковый период". Сообщалось, что Алексей якобы поссорился со своей соведущей из-за того, что она не могла запомнить свой текст и приходилось снимать всё новые и новые дубли.

— Это СМИ. Я клянусь, это были СМИ. Это причём даже одна женщина, мы её даже потом вычислили, кто это. Журналистка какого-то непонятного интернетовского издания. Я читал эту статью, и мне Алина прямо на следующий день показывала её. Причём Алина-то знает, как это всё происходило, и я знаю, — вынужден оправдываться Ягудин, опровергая домыслы прессы.

Создаётся устойчивое впечатление, что Загитова стремится с головой уйти в шоу-бизнес. Похоже, что о возвращении в большой спорт она уже даже и не задумывается. Составить конкуренцию Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой ей сейчас не по силам, а занимать места в нижней части турнирной таблицы олимпийской чемпионке не пристало. Да и в шоу-бизнесе она с каждым днём чувствует себя всё увереннее.

Авторы Роман Фейгин