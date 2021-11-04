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"Очень симпатичные девушки": Порнозвезда оценила внешние данные фигуристок Загитовой и Медведевой

Актриса также призналась, что сам вид спорта её очень завораживает из-за эстетики элементов в нём.

4 ноября, 12:11

Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/Eva Elfie, © Richard Heathcote/Getty Images

Российская порнозвезда Ева Эльфи в интервью порталу Sport24 оценила внешние данные звёзд фигурного катания Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

"Фигурное катание меня тоже завораживает, эстетика элементов приводит меня в восторг. Фанатам рекомендую не спорить, они обе очень симпатичные девушки", — отметила актриса.

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Ранее Лайф сообщал, что Алина Загитова в соцсетях пожаловалась на хейт, с которым она сталкивается из-за своей популярности.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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