"Очень симпатичные девушки": Порнозвезда оценила внешние данные фигуристок Загитовой и Медведевой
Актриса также призналась, что сам вид спорта её очень завораживает из-за эстетики элементов в нём.
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram/Eva Elfie, © Richard Heathcote/Getty Images
Российская порнозвезда Ева Эльфи в интервью порталу Sport24 оценила внешние данные звёзд фигурного катания Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
"Фигурное катание меня тоже завораживает, эстетика элементов приводит меня в восторг. Фанатам рекомендую не спорить, они обе очень симпатичные девушки", — отметила актриса.
Ранее Лайф сообщал, что Алина Загитова в соцсетях пожаловалась на хейт, с которым она сталкивается из-за своей популярности.
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