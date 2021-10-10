"Мои границы грубо нарушают": Загитова пожаловалась на хейт из-за своей популярности
Отметим, что она ещё не объявила о завершении своей карьеры, однако уже давно не выступает на соревнованиях.
Фото © ТАСС/Александр Демьянчук
Фигуристка Алина Загитова в своём инстаграме пожаловалась подписчикам на хейт в Сети, с которым она сталкивается из-за своей популярности.
"У популярности есть обратная сторона. С одной стороны, я чувствую поддержку и любовь своих болельщиков, меня узнают, я с радостью фотографируюсь и даю автографы, и столько теплых слов от вас здесь каждый день! Это очень заряжает меня, и хочется быть с вами настоящей и лучше, чем я есть сегодня. Но… есть и другая сторона. Меня отмечают и хейтят в комментариях по Сети, СМИ пишут странные статьи, разбирают по косточкам, что я сказала, надела, куда пошла, нет никакой приватности, а мои границы часто достаточно грубо нарушают", — написала Загитова.
По словам спортсменки, информацию о ней зачастую сильно "перекручивают". По мнению Загитовой, для этого у людей должна быть определённая суперспособность, а в каждой ситуации человек должен защищать свои личные границы.
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