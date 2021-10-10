Чемпионка Универсиады Леонова объявила о завершении карьеры

"Я жду мальчика, нахожусь на пятом месяце беременности. Недавно как раз узнали пол. Официально карьеру не завершала, потому что мы планировали сделать прекрасное шоу, на него хотели приехать многие именитые фигуристы и сказать тёплые слова, спасибо им большое. Но, к сожалению, из-за пандемии наши планы сорвались. В последнее время думали про этот октябрь, хотели устроить мероприятие на Мемориале Панина. Но на лёд я уже не выйду, поэтому и это, скорее всего, отменяется. Так что карьеру я завершила", — подчеркнула Леонова.