Чемпионка Универсиады Леонова объявила о завершении карьеры
Она также принимала участие в Олимпийских играх 2010 года и чемпионатах мира.
Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российская фигуристка, чемпионка Универсиады 2015 года Алёна Леонова объявила о завершении своей спортивной карьеры, а также рассказала РИА "Новости", что находится на пятом месяце беременности.
"Я жду мальчика, нахожусь на пятом месяце беременности. Недавно как раз узнали пол. Официально карьеру не завершала, потому что мы планировали сделать прекрасное шоу, на него хотели приехать многие именитые фигуристы и сказать тёплые слова, спасибо им большое. Но, к сожалению, из-за пандемии наши планы сорвались. В последнее время думали про этот октябрь, хотели устроить мероприятие на Мемориале Панина. Но на лёд я уже не выйду, поэтому и это, скорее всего, отменяется. Так что карьеру я завершила", — подчеркнула Леонова.
В последние два года Леонова не готовилась к соревнованиям, а лишь занималась постановкой программ, а с нынешнего сезона готовит спортсменов на начальном этапе и работает с маленькими детьми.
Добавим, что Леонова является участницей Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, а наивысшим достижением её карьеры является серебряная медаль чемпионата мира 2012 года в Ницце.
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