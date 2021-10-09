Фигуристка Туктамышева с личным рекордом выиграла короткую программу на турнире в Финляндии
В тройку лучших вошли ещё две россиянки — Алёна Косторная и Камила Валиева.
Фото © Instagram / liza_tuktik
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу на турнире серии "Челленджер" в Финляндии. Соревнования Finlandia Trophy проходят в городе Эспоо.
За своё выступление чемпионка мира 2015 года получила 81,53 балла, что стало для неё личным рекордом. Она чисто исполнила тройной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным тулупом, а также тройной флип.
Второй идёт действующая чемпионка Европы Алёна Косторная. Россиянка не допустила ошибок, судьи выставили ей 78,61 балла. На третьем месте ещё одна наша соотечественница — Камила Валиева. Чемпионка мира среди юниоров упала с тройного акселя, получив 74,93 балла.
Медали Finlandia Trophy в женском одиночном катании будут разыграны в воскресенье, 10 октября, когда фигуристки исполнят произвольную программу.
Накануне победу в парном катании на турнире в Финляндии одержали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Серебро завоевала ещё одна пара из нашей страны — Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В мужском одиночном катании россияне Михаил Коляда и Дмитрий Алиев заняли соответственно второе и третье места, уступив лишь Джейсону Брауну из США.
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