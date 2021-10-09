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"Ох, бедняга": Бывший тренер "Тоттенхэма" посоветовал Кокорину покинуть "Фиорентину"

Всего бывший футболист сборной России провёл за итальянский клуб семь матчей, не отметившись результативными действиями.

9 октября, 15:05
<p>Фото © ФК "Фиорентина"</p>

Фото © ФК "Фиорентина"

Бывший тренер лондонского "Тоттенхэма" Гарри Реднапп считает, что нападающему итальянской "Фиорентины" Александру Кокорину стоит сменить клуб. Об этом сообщает "РБ Спорт".

Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом форвард ни разу не попадал в стартовый состав клуба.

"Ох, бедняга. Я не видел достаточно его игр и не хотел бы быть вовлечённым в его обсуждение. Но, если Кокорин не выходит на поле и чувствует, что он не нужен "Фиорентине", нужно двигаться дальше, стоит подыскивать себе новую команду. В футболе все происходит очень быстро, ты не успеешь моргнуть, как твоя карьера закончится", — заявил Реднапп.

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Ранее стало известно, что зарплата Кокорина в "Фиорентине" составляет 1,8 миллиона евро в год. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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