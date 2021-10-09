"Ох, бедняга": Бывший тренер "Тоттенхэма" посоветовал Кокорину покинуть "Фиорентину"

Семь матчей сыграл бывший футболист сборной России за итальянский клуб, не набрав результативных баллов.

Бывший тренер лондонского "Тоттенхэма" Гарри Реднапп считает, что нападающему итальянской "Фиорентины" Александру Кокорину стоит сменить клуб. Об этом сообщает "РБ Спорт".

Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом форвард ни разу не попадал в стартовый состав клуба.

"Ох, бедняга. Я не видел достаточно его игр и не хотел бы быть вовлечённым в его обсуждение. Но, если Кокорин не выходит на поле и чувствует, что он не нужен "Фиорентине", нужно двигаться дальше, стоит подыскивать себе новую команду. В футболе всё происходит очень быстро, ты не успеешь моргнуть, как твоя карьера закончится", — заявил Реднапп.