Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции, Мазепин — последний

Из-за замены двигателя британец потеряет десять позиций на стартовой решётке и уйдёт в гонку 11-м.

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции — 16-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме в Стамбуле.

В ходе решающего сегмента квалификации он выиграл 130 тысячных секунды у своего партнёра по команде Валттери Боттаса, показавшего второй результат. При этом из-за замены двигателя Хэмилтон потеряет десять позиций на стартовой решётке, а первым в гонку уйдёт финн.

Вторым стартует голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, ставший в квалификации третьим. Следом расположатся монегаск Шарль Леклер из "Феррари", француз Пьер Гасли из "Альфа Таури", испанский пилот "Альпин" Фернандо Алонсо и мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес. Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" занял последнее, 20-е место.

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