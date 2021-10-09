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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции, Мазепин — последний

Из-за замены двигателя британец потеряет десять позиций на стартовой решётке и уйдёт в гонку 11-м.

9 октября, 13:16
<p>Фото © Formula 1</p>

Фото © Formula 1

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Турции — 16-го этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме в Стамбуле.

В ходе решающего сегмента квалификации он выиграл 130 тысячных секунды у своего партнёра по команде Валттери Боттаса, показавшего второй результат. При этом из-за замены двигателя Хэмилтон потеряет десять позиций на стартовой решётке, а первым в гонку уйдёт финн.

Вторым стартует голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, ставший в квалификации третьим. Следом расположатся монегаск Шарль Леклер из "Феррари", француз Пьер Гасли из "Альфа Таури", испанский пилот "Альпин" Фернандо Алонсо и мексиканский гонщик "Ред Булл" Серхио Перес. Россиянин Никита Мазепин из команды "Хаас" занял последнее, 20-е место.

Фото © Formula 1

Фото © Formula 1

Общий зачёт чемпионата мира после 15 этапов возглавляет Хэмилтон, набравший 246,5 очка. Голландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен идёт вторым, уступая лидеру всего два балла. На третьей позиции — финский гонщик "Мерседес" Валттери Боттас (151 очко). На счету Мазепина пока набранных очков нет.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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