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Катар примет первый в истории Гран-при "Формулы-1" в ноябре этого года

Гонки пройдут на трассе, которая была открыта в 2004 году и до этого принимала лишь заезды MotoGP.

30 сентября, 09:46
<p>Фото © Formula1.com</p>

Фото © Formula1.com

Первый в истории Гран-при Катара в рамках "Формулы-1" состоится в этом сезоне. Об этом информирует пресс-служба "Королевских гонок".

Заезды на автодроме "Лосаил" пройдут 19–21 ноября. Таким образом, финал текущего сезона будет состоять из трёх ближневосточных Гран-при: помимо Катара гонки пройдут в Саудовской Аравии и Абу-Даби — столице Объединённых Арабских Эмиратов. Кроме того, в "Формуле-1" анонсировали подписание контракта на 10 лет начиная с 2023 года.

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Добавим, что Катар займёт место Гран-при Австралии, который был отменён. Автодром "Лосаил" был открыт в 2004 году и до этого принимал лишь гонки MotoGP.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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