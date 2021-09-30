Катар примет первый в истории Гран-при "Формулы-1" в ноябре этого года

Первый в истории Гран-при Катара в рамках "Формулы-1" состоится в этом сезоне. Об этом информирует пресс-служба "Королевских гонок".

Заезды на автодроме "Лосаил" пройдут 19–21 ноября. Таким образом, финал текущего сезона будет состоять из трёх ближневосточных Гран-при: помимо Катара гонки пройдут в Саудовской Аравии и Абу-Даби — столице Объединённых Арабских Эмиратов. Кроме того, в "Формуле-1" анонсировали подписание контракта на 10 лет начиная с 2023 года.