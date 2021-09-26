Хэмилтон вырвал победу у Норриса на Гран-при России "Формулы-1"
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Наш Никита Мазепин не смог порадовать болельщиков и стал последним из финишировавших.
Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при России в рамках "Формулы-1".
Долгое время по ходу гонки лидировал Ландо Норрис, однако в расклад вмешалась сочинская погода. Ближе к финишу на трассе пошёл дождь, однако молодой британец решил не заезжать в боксы и остался на шинах, пригодных для езды по сухой погоде. Хэмилтон же, напротив, это сделал и сумел стать первым. Добавим, что для него это стала юбилейная, сотая победа за время выступлений в "Формуле-1".
На второе место с последнего на старте прорвался Макс Ферстаппен из "Ред Булла", а замкнул тройку Карлос Сайнс из "Феррари". Норрис же перед последним кругом заехал в боксы и в итоге финишировал седьмым. Наш Никита Мазепин стал последним из тех, кто смог финишировать, заняв 18-е место.