Хэмилтон вырвал победу у Норриса на Гран-при России "Формулы-1"

Долгое время по ходу гонки лидировал Ландо Норрис, однако в расклад вмешалась сочинская погода. Ближе к финишу на трассе пошёл дождь, однако молодой британец решил не заезжать в боксы и остался на шинах, пригодных для езды по сухой погоде. Хэмилтон же, напротив, это сделал и сумел стать первым. Добавим, что для него это стала юбилейная, сотая победа за время выступлений в "Формуле-1".