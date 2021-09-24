Почему не стоит ждать бенефиса от сына миллиардера Мазепина на Гран-при России "Формулы-1"

Шансов ноль: Почему не стоит ждать бенефиса Мазепина на Гран-при России "Формулы-1" К самому долгожданному этапу сезона наш пилот подошёл примерно в том же статусе, что и на протяжении всего чемпионата. 23 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей

Поклонники автоспорта из нашей страны снова ликуют, ведь в эту пятницу начинается Гран-при России "Формулы-1" в Сочи. Лучшие пилоты планеты, сумасшедшие скорости, накал страстей, драйв и борьба за победу — всё это неизменные атрибуты большого праздника автоспорта. Ровно такие же, как и присутствие наших гонщиков. В этом сезоне Россию представляет Никита Мазепин, у которого дела пока идут не лучшим образом. Кажется, что и на домашнем этапе показать высокий класс ему будет непросто.

За Квятом и Сироткиным

На домашней трассе успехи наших пилотов были далеко не самыми громкими. Всего Россию на этапе в Сочи представляли два человека. Сергей Сироткин провёл лишь один полноценный сезон в "Формуле-1", но на Гран-при России засветиться успел. Правда, не очень успешно — итоговое 18-е место. Наш пилот был последним из всех, кто смог добраться до финиша. Впрочем, у его "Уильямса" в тот год особых успехов было немного.

Куда чаще на этап в Сочи выходил Даниил Квят. Причём делал это в составе разных команд и всегда пытался из кожи вон вылезти, но зацепиться за какую-нибудь награду. Тем более при родных болельщиках — сам Бог велел, как говорится. Ближе всего к призерам Квят был в 2015 году, когда остановился на пятом месте. Впереди лишь опытнейшие Хэмилтон, Феттель, Перес и Масса. Тогда это казалось грандиозным успехом.

После этого Квят и близко не мог подобраться к столь внушительному результату. Безусловно, огромную роль играл болид "Ред Булл", за рулём которого он и доехал до топ-5 в Сочи. Однако годы шли, а Квят раз за разом останавливался во втором десятке. Лишь в прошлом году он сумел стать восьмым, что тоже неплохо.

"В чём-то похож на вино"

Теперь пришло время Никиты Мазепина. Трассу в Сочи он знает прекрасно. В младших сериях он дважды забирался на ней на пьедестал. Однако совсем другая история — "Формула-1". Здесь у нашего пилота пока получается немногое. Сам Мазепин перед домашним этапом, впрочем, не унывает и надеется чем-то порадовать болельщиков.

— Я неплохо прогрессировал с первого этапа и уверен, что в чём-то похож на вино — с годами становлюсь лучше. Эту тенденцию можно проследить в любой гоночной категории, в которой я выступал, поэтому в будущем моим соперникам легко не будет, — заявил Мазепин.

Правда, пока что отследить прогресс достаточно непросто. На двух последних этапах у Никиты Мазепина доехать до финиша не получалось. На последнем этапе в Италии россиянин и вовсе столкнулся с партнёром по команде Миком Шумахером — сыном легендарного Михаэля Шумахера. В итоге после Мазепину пришлось извиняться.

— Это была моя ошибка. И мне не стыдно извиниться. Я ничуть не сомневаюсь, что и он допустит в будущем ещё много ошибок. Важнее всего оставаться людьми, а в этот раз всё испортил я. Тут и говорить не о чем. Когда мы разбирали это у судей, я сказал, что заслужил наказание, хоть и действовал неумышленно, — говорил после гонки Мазепин.

Вообще, тема взаимоотношений Мазепина и Шумахера — крайне любопытна. Зачастую складывается чёткое ощущение, что они больше соперники, нежели партнёры по команде. Подкрепляют это и в самом "Хаасе", иногда просто-напросто сталкивая двух пилотов лбами между собой. Впрочем, сам Мазепин отзывается о немце только в лестном ключе, равно как и Шумахер о нашем пилоте.

Чуда не случится

Говоря о шансах Мазепина на эту гонку, стоит быть реалистами. Вряд ли болид "Хааса" станет быстрее, чем на предыдущих этапах. Да и соперники, скорее всего, не оставят каких-либо шансов. Особенно с учётом достаточно острой борьбы, которая разворачивается в этом сезоне.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон впервые с 2017 года может завершить сезон без заветного титула, а помешать ему в этом пытается голландец Макс Ферстаппен. Их борьба остра и крайне привлекательна, а её апогеем стала авария на этапе в Италии, где виноватым был признан именно пилот "Ред Булла". В итоге у Ферстаппена будет минус три позиции на старте в Сочи, чем явно постарается воспользоваться Льюис Хэмилтон.

Да и ниже тоже хватает своих интриг. Всё, на что остаётся надеяться Мазепину, — самое настоящее чудо. Никто из соперников не будет пропускать его просто так — только из-за того, что это домашний для него этап. Да и сам Мазепин смотрит на свои шансы достаточно реалистично.

— В Сочи я дважды поднимался на подиум и завоёвывал поул. Мне очень нравится пилотировать на этой трассе, но не уверен, что в этом году я получу такое же удовольствие. <...> Я адекватно оцениваю наши шансы и постараюсь добиться максимума от себя и от машины. Надеюсь, атмосфера на трибунах будет похожа на ту, что мы видели в Нидерландах, — заявлял Мазепин.

Безусловно, трибуны будут изо всех сил гнать Мазепина вперёд, ведь билетов не было уже за полтора месяца до старта Гран-при. И это тоже добрая традиция сочинского этапа. Однако пилоту "Хааса" нужно будет сильно постараться, чтобы заставить болельщиков и поклонников "Формулы-1" следить за ним до самого последнего поворота.

Перед этапом Мазепин сделал достаточно красивый шаг. На его шлеме теперь красуются имена всех российских призёров Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Сам гонщик говорит, что любит Россию и гордится быть русским. Добавить оптимизма ему должно и решение команды "Хаас" продлить с ним контракт. Это значит, что как минимум на год Мазепин остаётся в "Формуле-1".

И пусть шансов взлететь выше головы у Мазепина немного, это далеко не повод не верить в нашего парня, который сделает всё, что будет в его силах. Верим и болеем, хоть и заранее знаем, что шансов на чудо очень мало.

Авторы Шамиль Гаджиев