Жуткие сцены: Хэмилтон, Ферстаппен, Сенна и другие страшные аварии в "Формуле-1" История "королевских" гонок наполнена самыми разными, порой абсолютно ужасными моментами. 14 сентября, 21:40

Мир автогонок чрезвычайно жесток и опасен. Большое количество аварий, перегрузки и многие другие аспекты этого вида спорта, без которых его просто невозможно представить. И, даже несмотря на все правила и множество мер безопасности, не обходится без чудовищных аварий и "Формула-1". Лайф решил вспомнить лишь несколько из их огромного количества, которые порой заканчивались совсем печально.

10 сентября 1950 года. Раймон Соммер

Первым погибшим пилотом "Формулы-1" стал француз Раймон Соммер. Формально можно сказать, что его авария не имеет отношения к королевским гонкам, ведь случилась она после завершения первого сезона "Формулы-1". Однако именно Соммер считается первым в истории погибшим пилотом "королевских" гонок.

Принято считать, что у машины Соммера заклинил ступичный подшипник, после чего машина потеряла управление. Что интересно, француз считался одним из лучших пилотов первой половины XX века, который успел попробовать себя не только в "Формуле-1", но и в легендарных "24 часах Ле-Мана", которые дважды выигрывал.

10 сентября 1961 года. Вольфганг фон Трипс

Кажется, что дата 10 сентября для мирового автоспорта стала какой-то роковой. Спустя 11 лет после первой фатальной аварии с участием пилота "Формулы-1" случилось куда более жуткое происшествие. Дело было во время Гран-при Италии на трассе в легендарной Монце.

Стартовавший с поул-позишн немец фон Трипс из "Феррари" на втором круге столкнулся с шотландцем Джимом Кларком из "Лотуса". Машина немецкого пилота врезалась в ограждение и вылетела с трассы в толпу зрителей. Погиб не только сам гонщик, но и 14 зрителей, которые стояли как раз-таки возле места аварии. При этом самого фон Трипса выбросило из машины сразу после того, как автомобиль налетел на ограждение.

1 мая 1994 года. Айртон Сенна

Поклонники "Формулы-1" до сих пор с ужасом вспоминают гибель трёхкратного чемпиона "королевских" гонок, бразильца Айртона Сенны. Страшная авария случилась в уже далёком 1994 году во время Гран-при Сан-Марино. Тот этап вообще можно вспоминать с особой болью. Ведь сначала, во время квалификации, погиб австриец Роланд Ратценбергер, до этого в страшную аварию попал Рубенс Барикелло, а потом и трагедия с Сенной.

Предшествовала ей ещё одна авария, в которой обошлось без жертв. На первом же круге столкнулись Юрки Ярвилехто и Педру Лами, в результате чего были выпущены машины безопасности. Как только они уехали — гонка возобновилась. В одном из поворотов машина Сенны сорвалась и на скорости более 300 км/ч вылетела с трассы, врезавшись в бетонную стену. Как бразилец ни пытался затормозить, но сделать это не получилось.

Как стало известно позже, в момент удара правое переднее колесо вместе с частью подвески оторвалось и ударило пилота по голове, вследствие чего Сенна получил сильнейшую травму. Медики всячески пытались спасти гонщика, однако сделать это не удалось. В итоге "Формула-1" за один уик-энд потеряла сразу двух пилотов, один из которых был легендарным трёхкратным чемпионом мира.

5 октября 2014 года. Жюль Бьянки

Последняя на сегодняшний день авария с летальным исходом произошла семь лет назад на трассе в Японии. На легендарной "Сузуке" разбился совсем молодой, 25-летний пилот российской команды "Маруся" Жюль Бьянки.

Тот Гран-при Японии проходил в очень сложных условиях. Незадолго до трагедии с Бьянки с трассы вылетела машина Адриана Сутиля. Чтобы убрать её, вышел эвакуатор, в который уже через несколько мгновений и врезался болид пилота "Маруси". При аварии Бьянки ударился головой о противовес эвакуатора.

К большому сожалению, длительное лечение не принесло результата. 17 июля 2015-го Бьянки скончался. После этого инцидента "Формула-1" навсегда вывела из обращения номер "17". В память о гонщике было объявлено, что в Ницце появится улица имени Жюля Бьянки.

Уэббер, Хэмилтон, Ферстаппен и другие аварии без летального исхода

Бывало в "Формуле-1" немало и других аварий, в которых, к счастью, обходилось без человеческих жертв. Однако от этого они не выглядели менее эффектными или же пугающими. К примеру, инцидент с австралийцем Марком Уэббером из "Ред Булла" в 2010 году. Партнёр легендарного Себастиана Феттеля на скорости 300 км/ч взлетел вверх после контакта с болидом финна Хейкки Ковалайнена.

#OnThisDay in 2010...



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После этого машина врезалась в покрышки. Казалось, что без помощи медиков Уэббер не сможет выбраться из авто. Однако австралиец как ни в чём не бывало просто выбрался из болида и самостоятельно пошёл в сторону боксов. К слову, уже в следующей гонке он спокойно принимал участие.

Или же пугающее приземление болида Фернандо Алонсо на болид француза Шарля Леклера. Столкновение тогда спровоцировала ошибка немца Нико Хюлькенберга, в результате чего автомобиль испанца взмыл в воздух.

По-настоящему спасла Леклера защита кокпита, которая была введена незадолго до этого и была предметом споров между экспертами, гонщиками и другими причастными к миру "Формулы-1". Однако после этого инцидента подобных вопросов не возникало.

Ещё одна жуткая авария случилась буквально несколько лет назад. Во время Гран-при Бахрейна прошлого года болид Романа Грожана врезался в отбойник, после чего разорвался на две части и загорелся. Что любопытно, перед этим он столкнулся с россиянином Даниилом Квятом, который завершал свои выступления в "Формуле-1".

К счастью, Грожан сумел быстро выбраться из болида, не получив каких-либо серьёзных травм. Впрочем, врачи всё равно продолжали наблюдать за состояниям француза. В итоге он был вынужден пропустить две оставшиеся гонки прошлого сезона, но самое главное, что обошлось без серьёзных травм.

А вот и самый свежий пример. Авария двух лидеров и антагонистов нынешнего сезона "Формулы-1" Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона. Голландец попытался обогнать более титулованного соперника из "Мерседеса", но сделать это не получилось.

Жути добавляет то, что машина Ферстаппена приземлилась прямиком на болид Льюиса Хэмилтона. К счастью, оба пилота без каких-либо проблем сумели выбраться из своих машин и отправиться в самых расстроенных чувствах в сторону боксов. Виновным в итоге назвали именно Ферстаппена. Теперь ему придётся понести наказание на Гран-при России в Сочи.

Нужно подчеркнуть, что, несмотря на все самые жуткие столкновения и аварии, "Формула-1" стремится быть более безопасной из года в год. Большая часть последних нововведений была направлена как раз на то, чтобы не допустить не то что летальных исходов, а и вовсе серьёзных травм во время гонок. Тем не менее представить "Формулу-1" без аварий или столкновений невозможно.

Авторы Шамиль Гаджиев