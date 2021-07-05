Сын российского миллиардера стал главным провалом в "Формуле-1" Несмотря на не очень удачные результаты, у молодого гонщика есть определённый прогресс. Поможет ли он ему забраться в общем зачёте повыше? 9851 9851 Фото © ТАСС / Dppi / LPS via ZUMA Press

Только вдумайтесь, буквально десять лет назад мы радовались тому, что в "Формуле-1" появился первый российский пилот в истории. Виталий Петров открыл дорогу в "королевские гонки" для наших парней. В новом сезоне внимание отечественных фанатов приковано к Никите Мазепину. Правда, пока своими результатами он совсем не радует.

Начиналось всё, скажем прямо, безрадостно. Хотя и надежда никуда не уходила. Никита Мазепин в Бахрейне смог преодолеть лишь два поворота, а вот на третьем — неудача. Болид россиянина вылетел с трассы и врезался в заграждение. В итоге — провальный дебют и прозвище Mazespin (spin в переводе с английского — "вращаться").

It was an unfortunate early exit for Nikita Mazepin on his F1 debut in Bahrain #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/77YsZ9rYY8 — Formula 1 (@F1) March 29, 2021

— Если бы не авария в Бахрейне, прозвище Mazespin никогда бы не появилось на свет. Люди, которые повторяют его с улыбкой на лице, жалкие, — говорил Мазепин.

После Бахрейна появился совсем небольшой прогресс: Мазепин стал доезжать до финиша и делать это достаточно стабильно. Правда, маленький нюанс: пилот делает это последним из тех, кто добирается до финиша. Позади остаются только те, кто не смог завершить гонку. Лишь два раза Никита сумел добраться до клетчатого флага не в самом конце пелотона — 14-е место в Азербайджане и 18-е в Монако.

С одной стороны, такая стабильность — неплохой знак. Мазепин добирается до финиша и пытается что-то показать, и славно. С другой же — полное отсутствие перспектив и каких-либо надежд на то, что дальше будет лучше.

Впрочем, и партнёр россиянина по команде "Хаас" — немец Мик Шумахер — тоже не особо балует своих поклонников результатами. Нашего парня он более-менее регулярно обгоняет, но очков также набрать не может. И Шумахеру-то такие результаты простить сложнее, ведь он — сын легендарного Михаэля Шумахера, с которым у многих ассоциируется не только "Формула-1", но и вообще любые гонки.

— Думаю, что взгляд со стороны отличается от моих собственных ощущений при пилотировании болида на протяжении 73 кругов. Так что каждый имеет право на мнение и оно может быть верным, — заявлял Мазепин.

Безусловно, на положение дел влияет и команда, за которую Мазепин выступает. "Хаас" явно не входит в число основных претендентов на высокие места или же Кубок конструкторов. Тут в фаворе "Мерседес", "Ред Булл" или же "Феррари". Однако даже у условного "Уильямса", который также не хвастает высокими позициями, бывают отдельные радостные моменты. Впрочем, и сам Мазепин не скрывает некоторых проблем с машиной.

— Ощущения от машины не самые хорошие. Думаю, мы достигли низшей точки в этом сезоне. Это похоже на то, где мы оказались вчера. Я пытаюсь подобрать баланс, но машина просто не подходит мне. Она слишком нервная, я недоволен настройками, потому что у меня нет уверенности в автомобиле. В каждом повороте ощущения попросту разные. Нам нужно изменить ситуацию, — сказал Мазепин перед Гран-при Австрии.

Однако не всё так плохо. Мазепин при не самых плохих результатах старается прогрессировать и демонстрировать куда более уверенную езду. Совсем не плохо показать себя наш пилот смог во время Гран-при в конце июня. Россиянин начинает демонстрировать куда более уверенный темп, несильно проигрывает Шумахеру и в целом добавляет. Пока, правда, это не отражается в графе "Результаты".

Искать причины не самых весёлых результатов стоит не только в машине или же провальной тактике, но ещё и в опыте Мазепина, считает бывший пилот "Формулы-1" Мика Сало.

— У Мазепина намного меньше опыта, чем у остальных. Все тренировались в молодёжных академиях, а Никита — нет. Он не проводил настоящих тестов, не был в центре внимания СМИ в отличие от остальных гонщиков. Ему пришлось открыть для себя множество новых и удивительных вещей, — подчёркивал Сало.

В эти выходные Мазепин снова стал последним. В третий раз подряд. Иронии ситуации добавляет ещё и тот факт, что на протяжении всех этих неудачных для россиянина гонок побеждал Макс Ферстаппен из "Ред Булла". Похоже, что в этом сезоне "Формула-1" получит нового короля вместо Льюиса Хэмилтона, к которому все уже привыкли.

Однако и Мазепин по итогу сезона имеет все шансы получить свой титул. Наш пилот уверенно идёт к званию "Короля последних мест". Лишиться столь своеобразной короны, безусловно, ещё можно. К тому же в "Хаасе" обещают провести некоторые манипуляции с машиной Мазепина за время летнего перерыва. Кто знает, быть может, тогда и станет россиянину комфортно и результаты улучшатся. К тому же и Гран-при России не за горами, а там-то глядишь, и прорвёт Мазепина.

Авторы Шамиль Гаджиев