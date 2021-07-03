Ферстаппен третий раз подряд выиграл квалификацию в "Формуле-1"
После восьми этапов голландец лидирует в общем зачёте. Он опережает семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона на 18 очков.
Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Австрии — девятого этапа чемпионата мира "Формулы-1". Спортсмены соревновались на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге.
23-летний гонщик завоевал третью поул-позицию подряд, четвёртую в сезоне и седьмую в карьере. В ходе решающего сегмента квалификации он выиграл 48 тысячных секунды у пилота McLaren Ландо Норриса. Британец стал вторым, показав лучший за карьеру результат в квалификации.
Вторую линию стартового поля в воскресной гонке займут мексиканец Серхио Перес из Red Bull и семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из Mercedes. С третьей линии стартуют финн Валттери Боттас, также представляющий Mercedes, и французский пилот Toro Rosso Пьер Гасли.
Российский пилот Haas Никита Мазепин занял последнее, 20-е место.
В общем зачёте чемпионата мира лидирует Ферстаппен, набравший 156 очков. Вторым идёт Хэмилтон (138 баллов), третьим — Перес (96). У Мазепина пока набранных очков нет.
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