Ферстаппен второй раз подряд выиграл гонку в "Формуле-1", Мазепин — снова последний

Благодаря этой победе нидерландский пилот увеличил своё преимущество в общем зачёте "Королевских гонок".

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Штирии в рамках "Формулы-1". Для него это стало второй викторией кряду.

Отметим, что за всю свою карьеру он одержал третью победу на трассе в Шпильбирге, чего раньше никому не удавалось. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон, третье — финн Вальттери Боттас, оба представляют команду "Мерседес".