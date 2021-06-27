Ферстаппен второй раз подряд выиграл гонку в "Формуле-1", Мазепин — снова последний
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Благодаря этой победе нидерландский пилот увеличил своё преимущество в общем зачёте "Королевских гонок".
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Штирии в рамках "Формулы-1". Для него это стало второй викторией кряду.
Отметим, что за всю свою карьеру он одержал третью победу на трассе в Шпильбирге, чего раньше никому не удавалось. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон, третье — финн Вальттери Боттас, оба представляют команду "Мерседес".
Последним среди доехавших в очередной раз стал россиянин Никита Мазепин. Он остановился на 18-м месте. Добавим, что благодаря этой победе Ферстаппен упрочил своё лидерство в общем зачёте "Королевских гонок".