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Регион
Опубликовано 27 июня 2021, 18:04

Ферстаппен второй раз подряд выиграл гонку в "Формуле-1", Мазепин — снова последний

Фото © Twitter/Formula1

Фото © Twitter/Formula1

Благодаря этой победе нидерландский пилот увеличил своё преимущество в общем зачёте "Королевских гонок".

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Штирии в рамках "Формулы-1". Для него это стало второй викторией кряду.

Отметим, что за всю свою карьеру он одержал третью победу на трассе в Шпильбирге, чего раньше никому не удавалось. Второе место занял британец Льюис Хэмилтон, третье — финн Вальттери Боттас, оба представляют команду "Мерседес".

Ферстаппен вырвал победу у Хэмилтона на Гран-при Франции, Мазепин — последний
Ферстаппен вырвал победу у Хэмилтона на Гран-при Франции, Мазепин — последний

Последним среди доехавших в очередной раз стал россиянин Никита Мазепин. Он остановился на 18-м месте. Добавим, что благодаря этой победе Ферстаппен упрочил своё лидерство в общем зачёте "Королевских гонок".

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Шамиль Гаджиев
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